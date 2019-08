5 Se confiesa en su último vídeo

La modelo se ha confesado en su último capítulo de MTMAD sobre sus operaciones estéticas. «Me llaman polioperada», comienza diciendo. «No me he operado el culo, no me he quitado las costillas flotantes tampoco. Me he operado el pecho y me he puesto 400 gramos. Me he operado la nariz y me he puesto en los labios un producto semipermanente», dice Marta.