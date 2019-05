4 Ha querido responder a los ataques de Cristina Pujol

Cristina Pujol ha criticado mucho esta relación, asegurando que Kiko Matamoros busca cada vez novias más jóvenes y que se aprovechan de ellas, algo de lo que Marta no está nada de acuerdo: «No soy tonta. Si yo me sintiera utilizada por Kiko, no estaría. Yo no estoy con una persona por nada. Yo estoy con él por como me trata, por como es conmigo… Al final yo entiendo que la otra parte se pueda sentir dolida. Yo no tengo nada en contra de ella», cuenta.