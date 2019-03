Kiko Matamoros cambia de objetivo y carga contra María Patiño

Kiko Matamoros no cesa de tener enfrentamientos. Si el pasado sábado protagonizó un desagradable encuentro con su exmujer Makoke, en esta ocasión el turno le ha tocado a una de sus compañeras de programa: María Patiño. La presentadora sacó a la luz una información en la que apuntaba que Matamoros había recibido en el hotel donde vive la visita de un inspector de Hacienda y que esto había derivado en un nuevo “varapalo económico” para él.

Datos que, según el protagonista de esta historia, no tuvieron lugar tal y como había contado la gallega. “No sé quien te cuenta las cosas, pero esta vez te lo han contado mal. Yo no he mantenido ninguna conversación con un inspector de Hacienda”, decía Kiko vía telefónica en el programa que presenta Paz Padilla.

“Estás mintiendo”, decía visiblemente molesta María Patiño a su compañero, que continuaba explicando su versión de los hechos. “La Agencia Tributaria se ha dirigido aquí para saber de qué forma pagaba yo mi estancia, si lo hacía con una tarjeta de empresa… y se le ha entregado toda la documentación”, intentaba aclarar el colaborador mientras que Patiño se removía en su silla. “¡Estás mintiendo!”, sentenciaba la periodista, que recibía, de nuevo, un ataque por parte de Kiko Matamoros. “Hay que ser un poquito menos ignorante y saber de lo que se habla. Como se dicen tantas bobadas…”, añadía el ‘defensor de la audiencia’, palabras que encendieron aún más a la presentadora.

“Bobadas lo que dices tú, porque la información la acabas de confirmar. Eres un ‘tonto lava a las tres’ como te decía tu hermano”, esbozaba Patiño haciendo referencia a Coto Matamoros y a los muchos enfrentamientos televisivos que estos dos gemelos han protagonizado. Un ataque al que Kiko respondió sin miramientos. “Porque chilles, alguacillo de pueblo, no vas a tener la razón”, terminaba diciendo el ex de Makoke segundos antes de colgar el teléfono. Un enfrentamiento que se suma a los muchos que Matamoros aglutina en su currículum, y que sin ninguna duda traerá cola.

