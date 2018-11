El nuevo enfrentamiento entre Lydia Lozano y Kiko Matamoros

4 Ha estallado en contra del colaborador de ‘Sálvame’

Algo que no ha gustado nada a Lydia. La colaboradora no ha podido guardar más su silencio y ha estallado: “Yo gané muchísimo dinero con ese reportaje, pero mucho. Yo hice el texto. Me hace mucha gracia que anoche te escuchase como pides respeto en las redes y no lo tienes en las redes. Mal educado”, le espetaba.

Kiko y Lydia han empezado a chillarse en pleno directo y entre gritos se podía escuchar como Kiko le decía: “Petarda. Que solo hace más que mentir. Eres una mala periodista”. Por su parte, Lydia entraba en ira y le ha echado en cara la cantidad de programas que Kiko Matamoros se ha hecho gracias a la relación entre Pitt y la que fuera su pareja.