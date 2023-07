Kiko Matamoros, uno de los colaboradores más queridos de ‘Sálvame’, ha compartido, en sus redes sociales, su sorpresa y descontento por ser convocado para participar como vocal suplente en la mesa electoral el próximo 23 de julio con motivo de las elecciones generales que se celebran en España. A sus 66 años, Matamoros se encuentra, de hecho, exento de este deber cívico al superar la edad de 65 años, lo que ha desatado su indignación en forma de foto para sus seguidores.

“Facilitan un teléfono de contacto al que he llamado desde el viernes 40 veces; no hay respuesta. Gracias por su trabajo impecable a la Junta Electoral de Zona de Madrid. No pienso dar un paso más, que sea lo que Dios quiera…”, ha explicado Kiko en su Instagram.

Pero no es el único enfado que Kiko Matamoros arrastra desde hace unos días. En el último programa del ‘Sálvame Deluxe’ hizo unas declaraciones muy duras. En el plató, manifestó su insatisfacción con los salarios de los colaboradores del programa, argumentando que no reflejan de forma adecuada el valor que cada uno aporta.

“Es anormal que Carvajal tenga la misma ficha que Vinícius”

“Los que más juego damos y los que más nos implicamos, tenemos que cobrar más”, aseguró sin titubear, y ejemplificó su punto de vista con una comparación futbolística: “Es anormal que Carvajal tenga la misma ficha que Vinícius”, señaló con tono indignado.

Además, Matamoros realizó un emotivo discurso sobre el valor que cada colaborador aporta al programa. “Creo que todos hemos estado mal pagados por todo lo que le hemos dado a este programa, por todo lo que nos hemos implicado. Nos hemos dejado el alma y las entrañas para que ustedes se divirtieran en casa, para sentirnos pagados con su cariño y su atención”, exclamó.

Kiko predice un futuro complicado para algunos colaboradores

Estas declaraciones se produjeron poco después de que su compañero, Kiko Hernández, reconociera que había ganado “mucho dinero” en la televisión. Matamoros, sin embargo, no se quedó allí y predijo un futuro difícil para algunos colaboradores de Sálvame, mencionando que veía “grandes dificultades para mucha gente en cuanto a la actividad que hacemos”.

Sin embargo, no quiso que sus palabras fueran tomadas como una condena definitiva. Consciente de las posibles interpretaciones, quiso tranquilizar a aquellos que podrían sentirse aludidos: “No están desahuciados de por vida, ni mucho menos”, concluyó Matamoros, dejando la puerta abierta a futuros cambios y oportunidades. Cambios que, por ahora, no le da la junta electoral en las próximas elecciones y se le convoca como vocal suplente de mesa.