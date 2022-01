El colaborador de televisión despidió el 2021 con uno de sus mejores regalos, su segundo nieto, y ha comenzado el año 2022 recibiendo una gran noticia. Kiko Matamoros ha ganado la demanda interpuesta por Rocío Carrasco. Ha sido este lunes 3 de enero en la tarde cuando ha recibido la gran noticia que ha querido compartir en ‘Sálvame’, programa en el que trabaja y donde se encontraba al recibir la noticia. Fue en abril del pasado año cuando Kiko Matamoros confirmó que había recibido una demanda por parte de Rociíto. Tras más de un año de litigios, el colaborador se ha alzado con la victoria en este proceso legal. Sin embargo, la hija de Rocío Jurado podría recurrir a la sentencia.

En el año 2020, Rocío Carrasco interpuso una demanda contra Kiko Matamoros

El motivo que llevó a Rocío Carrasco a interponer una demanda contra Kiko Matamoros fue por el hecho de que el colaborador de televisión había hablado tanto de ella, como de sus hijos y de Fidel Albiac en un programa de televisión. Algo que a lo largo de los últimos años, Rociíto no ha permitido. Sin embargo, el hecho de que ella se sentara en un plató de televisión para desvelar muchos aspectos de su vida y de su pasado, le podría haber llevado a perder esta demanda. No es al único colaborador de ‘Sálvame’ que ha demandado a lo largo de estos años. Nada nos hacía imaginar que sería ella quien se sentaría después en el plató como colaboradora.

Fue este último verano cuando Rocío Carrasco tuvo una pequeña sección en el programa. Sin embargo, los últimos meses no han sido fáciles para ‘Sálvame’, ya que durante los meses de verano vieron como la audiencia caía en picado. Fue precisamente en ese momento cunado Kiko Matamoros señaló a Rociíto como la «culpable» de esta preocupante bajada. Hay que recordar que por aquel entonces despidieron a Canales Rivera en directo después de que hablara mal sobre Rocío Carrasco.

El colaborador de ‘Sálvame’ culpó a Rociíto por la bajada de audiencia del último verano

A su regreso de las vacaciones, Kiko Matamoros le «echó un capote» a su compañero y sentenció a Carrasco: «No sé si se puede hablar en libertad, si es conveniente o si no… porque me pareció la forma más fea de humillar a un profesional», explicó por aquel entonces. Por si fuera poco, también añadió: “No me he sentido orgulloso de trabajar en este programa viendo cómo se han hecho así las cosas. Y lo siento mucho porque sé que son decisiones en aras del espectáculo y supongo que sin la voluntad de ofender, pero creo que un profesional, sea bueno o malo, se merece otro trato”. Semanas antes de este momento, también se enfrentó en plató con Rocío Carrasco, en la que ambos terminaron enzarzados después de que el colaborador sacara el tema de la «paliza de su hija», Rocío Flores.