Una vez más, los intentos de acercamiento y reconciliación de Kiko Matamoros con su hijo Diego, han caído en saco roto.

Tras la aparición de Kiko en la boda de Diego Matamoros, parecía posible que se enterrara el hacha de guerra. Pero, una vez más, la desconfianza y el rencor han cegado al joven, que no ha dudado en conceder una incendiaria entrevista en la que ha acusado a su padre de cobrar por acudir a su boda y a su hermana de posicionarse del lado de su progenitor.

Kiko Matamoros, más decepcionado que nunca con la reacción de su hijo, ha hablado tras las duras acusaciones de Diego Matamoros y se ha mostrado más dolido y enfadado que nunca con él.

“Me moriré con una pena enorme”

“Ni he cobrado 16.000 euros a espaldas de mi hijo, ni por asistir a esa boda”. “Si yo digo que alguien es un delincuente, tendré que demostrarlo. Si este señor (su hijo) acude a un plató y afirma que yo he cobrado por ir a su boda, alguien le tenía que haber exigido pruebas”.

Kiko Matamoros se ha defendido de las acusaciones de su hijo: “Él sabrá por qué dice eso. No voy a entrar en guerras con mi hijo porque cuando lo he hecho luego me he arrepentido. Es muy libre de entender la vida como le de la gana, las relaciones paternofiliales como quiera. Me la trae al pairo. No me voy a desgastar más por temas como este. Me da mucha pena cómo se han dado las cosas y cómo se han reducido y con qué interés. Yo fui a esa boda con honestidad y sinceridad”.

“Respecto al encuentro con la madre de Diego, el único que estuvo interesado en que me sentara a su lado fue su representante y el que no quiso fui yo, que pedí que me sentaran más atrás”. “Yo no fui buscando una foto con nadie”. “Me hice una foto con mis hijos y bien orgulloso de poder hacérmela. Ahora me arrepiento”.

Kiko Matamoros se ha mostrado muy dolido con la situación: “Me moriré con una pena enorme, pero creo que he hecho absolutamente todo lo que ha estado en mi mano”.

El colaborador no ha dudado en defender a su hija Laura Matamoros de las acusaciones de Diego contra ella en las que dijo que no se preocupa por su madre: “Laura es la que más se preocupa por su madre. Confirmo lo que dice mi hija. A Diego se le ha ido la olla”.

Por último Kiko Matamoros ha aclarado cómo decidió ir a la boda de su hijo: “Cuando me enteré de que Mar Flores no iba a ir, me dio pena porque es mi hijo y decidí, por hacerle un favor, de cara a la exclusiva. Lo fui pensando y el día antes decidí que sí aún sabiendo que posiblemente me iba a arrepentir. Se lo di a entender como posibilidad a Laura”.