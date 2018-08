Kiko Matamoros y Diego Matamoros han coincidido, sin quererlo y sin saberlo, en las instalaciones de Mediaset.

Desde que Diego afirmara que su padre había cobrado 16.000 euros por acudir a su boda, la relación entre padre e hijo está completamente rota.

Por motivo del puente, Kiko Matamoros ha adelantado su papel como defensor de la audiencia a este martes 14 de agosto, el mismo día que ‘Sálvame’ había coordinado una entrevista con Diego Matamoros.

Así ha sido la casualidad. Visiblemente tenso, Kiko Matamoros ha asegurado que no tenía ninguna intención de ver a su hijo: “Estoy encantado de no verle. Ahora mismo me separa de él una eternidad”.

Cuando Carlota Corredera ha intentado mediar para que se produzca un encuentro entre ambos a lo largo de la tarde, Kiko ha sido contundente: “No voy a participar de esto. En el momento que se produzca cualquier movimiento yo cogeré y me iré a mi casita tan tranquilamente”.

Tampoco Diego ha dado su brazo a torcer. Ha comenzado atacando a su hermana Laura Matamoros, con la que lleva dos semanas sin hablarse: “Hace dos semanas que no le cojo el teléfono a mi hermana porque sé en qué momento está con mi padre. Quedan, hablan todos los días, hacen sus chollitos para sus programas…Y yo ahora no le valgo”. “Mi hermana Laura es en este momento la nueva Sociedad Limitada de mi padre”. “Mi hermana me ha dejado ahora de lado porque yo soy ahora el apestado de la familia, porque no le parezco bien y ella quiere hacer portadas donde todo sea maravilloso, que ella parezca feliz y donde aquí no pasa nada”.

No menos duro ha sido con su padre Kiko Matamoros, al que ha acusado de utilizar a sus seres más cercanos para obtener beneficios. “Este señor debe un millón y medio de euros a Hacienda y mientras tanto me ha birlado a mí un coche, a mi amigo una factura de 14.000 euros, etc”. “Él siempre sale de las situaciones como el ángel maravilloso que nunca hace nada, mientras yo tengo que demostrar todo. Y no. Es un ‘trapis’ que siempre hace ‘trapis’. Así está, endeudado él y endeudada su mujer”. “Él va hoy muy de digno, diciendo que no quiere verme, pero sé que en los dos últimos fines de semana ha querido negciar sentarse conmigo en un plató. ¿Qué es? ¿Cuestión de dinero o cuestión de dignidad?”. “¡Basta ya de hacer de tus hijos un negocio!”.

La respuesta de Kiko Matamoros, tras las duras palabras de su hijo, no se ha hecho esperar. Kiko se ha mostrado indignado: “No voy a intercambiar una palabra con este miserable en mi vida. Me parece la actuación más repugnante que he visto en mi vida de un hijo con un padre. Llevarte por delante a tu hermana ya es el colmo de la miseria. Si tu hermana hablara de ti, pedazo de estúpido, te tendrías que ir de este país. En cuanto a mis problemas económicos, siempre serán infinitamente menores que los tuyos y en ningún caso arrastraría a mi familia a los platós para lucrarme. Yo no he vivido de ti nunca. Para llevar mi carrera profesional me sobras tú 77 veces. No me haces ninguna falta. Yo a ti sí, porque eres una sanguijuela que vives de mí y ahora de tu hermana. No te perdono lo que has hecho con Laura y espero que te denuncia tu hermana y la revista”.