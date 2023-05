Kiko Matamoros desvela cómo reaccionó Makoke al ser pillado infraganti siendo infiel

En la tarde del 16 de mayo en 'Sálvame' era el turno de responder de Kiko Matamoros. El colaborador tiene desencuentros públicamente con su ex mujer Makoke tras los reproches que se han dedicado los últimos días. "El día que me casé con Makoke, estuve con otra señora", confesó el viernes en directo. Ella, por su parte, se mostraba dolida y decepcionada con lo que se estaba desvelando. Se apuntó, además, que no estaba al corriente de las deslealtades del que fue su marido y que le dolía aún más. Después de analizar la situación, era este el que se pronunciaba de nuevo desvelando cómo se enteró, de hecho, de lo que sucedía.

Jorge Javier Vázquez puntualiza ante Gema López la defensa que Kiko Matamoros había hecho de Makoke cuando estaban casados frente a sus compañeros y cómo vieron "en publicidades cómo llamaba a Kiko super cabreada porque pensaba que estaba tibio y no le había defendido, broncas telefónicas". Fue entonces cuando el colaborador sorprendía a todos explicando que estas situaciones que se exponían sucedían y que "no solo telefónicas, en las instalaciones de Telecinco y hay un compañero que ha sido testigo aunque ella no lo sepa". Unos momentos que define con sus propias palabras como "actuaciones que no voy a ir más allá pero que pasan el límite de la pura batalla verbal por su parte".

Le molesta que Makoke diga que no conocía lo que estaba sucediendo porque son tres las ocasiones que supo que el colaborador le sería desleal. "Me sorprende tres veces, una en París porque recibo una llamada en oculto y luego dos en mi casa en la que el móvil sale una vez al exterior y otra a los setos del jardín, y ahí lo quiero dejar", relata en directo en 'Sálvame'. Una información que le habría llegado incluso a alguno de sus compañeros allí a los que se lo habrían contado. El colaborador decidió entonces contestar con sus brazos elevados y un "sí" a la pregunta del presentador "muy suave, tipo eufemismo" que si "dentro de las instalaciones, ¿en alguna ocasión te has tenido que proteger?".

Kiko Matamoros: "El día de mi boda durante horas no vi a Makoke"

En el año 2016 Kiko Matamoros y Makoke se casan frente a más de 200 invitados en el Castillo del Soto de Viñuelas. Después de muchos años como pareja, deciden dar un paso adelante y afianzar su relación. Todo a pesar, como se ha conocido después, de lo que atravesaban. "El día de mi boda hice la fiesta aparte con mis amigos, durante horas no vi a Makoke. El día que me caso por la mañana veo a una señora y por la tarde es la boda", reconoce el colaborador. Él mismo confesó hace días que este encuentro en esa fecha tan señalada. Reitera que su pareja sabía que esto sucedía y que incluso, con una señora "me había interceptado tres mensajes".

La primera vez que este tema sale públicamente es en la sección que presentó durante un tiempo, 'El defensor de la audiencia' y tras recordárselo María Patiño. "Digo la verdad y digo que he tenido una relación de cuatro años. Me lo saca porque tiene la misma información. Un familiar mío iba a comparecer en el 'Sálvame Deluxe' y había dado una previa con 'pelos y señales' de la identidad de la señora", relata. La colaboradora, por su parte, se mostró tajante y segura de no querer continuar: "No quiero saber más de él, llevo cinco años aguantando y no perdonaba, era horroroso. No se dio por vencido. Le decía lo de la infidelidad tuya y me respondió que ya estábamos en paz".