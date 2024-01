El desgarrador mensaje de Kiko Matamoros tras la muerte del perro de su hija Anita

Kiko Matamoros ha compartido la pero de las noticias con sus seguidores. En vilo desde el pasado 14 de enero, finalmente, el perro de Anita Matamoros no ha podido superar las heridas del grave accidente que sufrió y ha fallecido. Ringo, que así se llamaba el pichón maltés de 15 años, se cayó de un tercer piso en su casa se había roto todas las costillas. Lo último que se sabía sobre su estado es que evolucionada favorablemente y ya estaba en casa. Era la propia Anita la encargada de informar sobre su mejoría este mismo miércoles. La joven ha llevado a su mascota al hospital para que le hicieran una resonancia. Sin embargo, a tenor de las palabras que ha compartido su padre, algo no ha salido bien durante esta visita.

La despedida más sentida de Kiko Matamoros: "Adiós, compañero"

"Adiós, compañero. Fuiste la alegría de Anita Matamoros y la mía por mucho tiempo. Espero que tengas un viaje placentero y no te salpiquen las lágrimas de cocodrilo de quienes despreciaron tu estabilidad. Te querré siempre y alegrarás mi memoria. Gracias por tu amor, amigo Ringo". Con este sentido mensaje, Kiko Matamoros se ha despedido del fiel amigo de su hija durante más de una década. Lo ha hecho en su cuenta de Instagram, donde acumula algo más de 492 mil seguidores, y desde Dubái, en Emiratos Árabes. El colaborador se encuentra en la ciudad disfrutando de una de sus idílicas escapadas con su mujer, Marta López Álamo. De hecho, esta ha sido una de las primeras en comentar la publicación con el icono de una carita triste y un corazón roto. Junto a sus sentidas palabras, una foto del animal antes de sufrir el grave accidente.

Ya desde primera hora de la tarde. Sandra Barneda era la encargada de dejar caer que algo no iba bien con Ringo. Anunciaba que Makoke había tenido que abandonar el plató de 'Así es la vida' porque estaba pendiente de si tenían que "dormir" al animal o no. En su lugar, se ha sentado Antonio Avilés. El resto de sus compañeros le han mandado a la madre de Anita Matamoros todos sus buenos deseos. La joven, por el momento, no se ha pronunciado sobre esta complicada pérdida. Hace unos días aseguraba sentirse devastada y compartía un desgarrador mensaje. "Desde el domingo no soy capaz de levantar cabeza, estoy apagada. Se que es algo temporal, pasará. Sé que es un dolor egoísta y que al final son obstáculos que acaban haciéndome más sensible, mejor persona y mucho más fuerte. Dejar de sentir a Ringo en casa, mientras él lucha por seguir adelante me lleva a valorar aún más a los que están. A quererles mejor, a disfrutar de esa compañía que hace que la vida sea más amena", escribía en sus redes sociales.

Una muestra de cariño que dice mucho del estado de la relación padre-hija

Con su gesto, Kiko Matamoros ha querido tener una muestra de cariño hacia Anita. Una prueba de que padre e hija están cada vez más cerca a pesar del distanciamiento que, en los últimos años, ha caracterizado su relación. Con su mensaje deja entrever que ha podido ser ella quien le ha informado del fatal desenlace. O, como mínimo, alguien cercano al círculo de su hija pequeña, lo que denota que el excolaborador de 'Sálvame' está muy pendiente de ella.

En cuanto a su exmujer, esta tampoco se ha pronunciado sobre el fallecimiento de Ringo todavía. Eso sí, su última publicación está dedicada por entera al animal. "Gracias a todos por vuestros mensajes de apoyo y cariño. Solo puedo dar las gracias por tanto. Ringo sigue muy malito, pero la esperanza nunca se pierde", aseguraba en ese momento.