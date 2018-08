Kiko Matamoros confirma su ruptura: “Me separo con las ilusiones agotadas”

Tras veinte años, Makoke y Kiko Matamoros han roto su relación. El protagonista de esta historia lo confirma y habla sobre cómo está viviendo este duro momento para él, y sobre todo para su hija Anita Matamoros.

“Me separo con las ilusiones agotadas, pero la quiero mucho”, han sido las palabras del colaborador de ‘Sálvame’. Además ha sido contundente confirmando la noticia: “No desmiento lo que se ha publicado, sería una subnormalidad”, ha explicado.

Makoke ha sido la encargada de romper la relación, tal y como ha desvelado Kiko Matamoros: “Ha sido Makoke pero no ha sido una decisión que me ha pillado por sorpresa”. A pesar de no haber querido hablar mucho sobre los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, ha dicho: “Es difícil intentar vivo el fuego de la relación. Podíamos contar con que se podía producir esta decisión”.

Además, asegura que el motivo no ha sido por terceras personas. “Hay una serie de temas que desgastan la relación, pero a lo mejor son cosas que tienen que ver mas con la vida cotidiana que temas que puedan parecer mayores”, asegura

Pero Kiko Matamoros no guarda rencor a Makoke y solo le dedica palabras bonitas: “No me la he merecido tanto. Ella ha puesto más que yo y ha dado más”. “Lo que sí es seguro es que no queremos y nos hemos querido. Aunque solo sea por repestar la felicidad que nos hemos dados, nos merecemos una ruptura civilizada y haciéndonos el menor daño posible”. Y ha añadido: “Evidentemente ha habido malos momentos, pero he tenido mucha suerte en mi vida por haberme cruzado con ella. Ha sido una mujer extraordinaria y una madre excelente. Estoy orgullosa de que haya sido mi pareja.

Pero Kiko ha preferido no contar cómo fue el momento en el que Makoke le informó de su decisión de romper la relación tras dos décadas y tras haberse dado el ‘sí quiero’ en una boda que SEMANA fue testigo. “No quiero entrar en más detalles”, ha dicho tajante.

Los colaboradores han querido preguntarle por quién lo está pasando peor, a lo que él ha respondido: “No se quien esta pasándolo peor, y aunque lo supiera no lo diría. Nadie lo esta pasando bien y quiero que nadie lo pase peor de lo necesario”.

Kiko Matamoros asegura que ya no hay capacidad de reconciliación: “No es una ruptura por un hecho puntual. Es una ruptura basada en un desgaste de la relación”.

Mientras que Makoke está pasando unos días en Cádiz, él está viviendo en la casa de ambos, pero cuando ella vuelva se buscará otro lugar, tal y como él ha dicho: “Ahora mismo estoy en mi casa, porque esta mi hija aquí y Makoke está en Cádiz. Quiero aprovechar el tiempo que pueda con mi hija porque en septiembre se va fuera. He pasado fuera unos diez días. He estado en un hotel de aquí de Madrid y en Asturias y en Toledocon unos amigos”, dice.