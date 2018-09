7 Ella le preguntó por Makoke

Carmen Snake no tuvo reparos en preguntarle por Makoke, dado que el saludo no le pareció lo más adecuado para un hombre casado: “A mí me encantó, pregunté por Makoke y me hizo un gesto como que le daba igual. Estuvimos toda la noche cogidos de la mano, y ya se iba subiendo el tono. Ahí no se durmió”, confiesa la bailarina.