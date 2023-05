Kiko Matamoros, ausente de 'Sálvame' tras las palabras de Makoke

Kiko Matamoros y Marta López Álamo se casan en tan solo dos días. La modelo se convertía en protagonista de la prensa dando detalles sobre su vestido de boda. Lo sorprendente era que tenía que compartir espacio en los quioscos con la ex pareja del que será su marido, Makoke. Mientras que en una entrevista es la boda la protagonista, en la otra el titular es para el colaborador de 'Sálvame'. Este tenía planteado acudir al programa de Telecinco hoy pero, de forma repentina, no ha aparecido.

"Hoy Kiko estaba puesto en la pizarra de colaboradores y debería haber venido a trabajar. Ayer a última hora de la tarde, de forma repentina, comunicaba a la dirección del programa que ni hoy ni mañana se sentará en esta silla", explicó Terelu nada más comenzar la emisión en en la sobremesa. El propio programa está tras la pista de esta ausencia y buscan los motivos reales por los que toma esta "inesperada y extraña decisión".

Adela González, la segunda presentadora de 'Sálvame' en la tarde de hoy, avanzó los contenidos del programa situando a los espectadores de forma muy directa. "Kiko pensaba que la portada sería su prometida, vestida con el traje, pero le ha robado todo el protagonismo Makoke. La ex de Matamoros ha medido muy bien los tiempos y ha destrozado la exclusiva", dijo a modo de pista sobre esta ausencia. Unas palabras, las de la colaboradora de 'Fiesta', que entienden que han "conseguido desplazar a Marta López Álamo y convertirla de un plumazo en una novia segundona". Kiko Matamoros ha preferido mantener silencio y no pronunciarse ante lo sucedido. "Estoy cansado de estar siempre de ser la percha de su existencia cristiana. Como no lo puedo evitar, resignación cristiana", le decía al programa.

Makoke se defiende: "Cornuda, apaleada... y no puedo ni llorar"

El enfrentamiento entre Kiko Matamoros y Makoke ha crecido en las últimas semanas. Ambos han hablado de su relación y el día de su boda con la llegada del enlace del colaborador con Marta López Álamo. Son muchos los reproches que se hacen y que no cesan con el paso del tiempo. La confesión de una deslealtad el mismo día que celebraron su boda hizo saltar por los aires la poca cordialidad pública que quedó entre ellos desde su separación. "Es humillante e indignante que el día que te casas estés con otra persona… y ahora soy yo la que lo estropea porque me rompo pensando en el dolor de mi familia, cornuda, apaleada... y no puedo ni llorar", aclaró en 'Fiesta' la colaboradora.

No quiso aceptar que alguno de los compañeros de su ex marido, como María Patiño, le reprochen que ofrezca su versión y se defienda lo que considere. "¿Pero qué he hecho yo? Cornuda, apaleada, vengo y digo que me da tristeza pensar el día de mi boda. Es humillante que lo haya dicho, pero el que hace una mentira de su vida es él", dijo con seguridad. Otro de los puntos que les enfrenta a día de hoy es la venta de la casa de La Finquilla que fue propiedad de la pareja durante su matrimonio. Pipi Estrada narró que Javier Tudela, padre del hijo de la colaboradora y primer marido, estaría interesado en adquirirlo: "Está pendiente de que le digan en qué condiciones está la casa y está dispuesto a pagar tanto dinero. Me ha dicho que si llegan a un acuerdo compra la casa para su hijo".