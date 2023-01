Kiko Matamoros ha sido uno de los españoles que ha estado pendiente del look de Cristina Pedroche para las Campanadas. Lejos de quedarse callado y no dar su opinión, el colaborador de ‘Sálvame’ ha sorprendido en las redes sociales con un mensaje en el que califica la intervención de la colaboradora de televisión. Lo ha hecho unos días después de que esta estuviera en la Puerta del Sol de Madrid como hace desde hace 9 años.

Para Kiko no estuvo bien que la presentadora de televisión dedicara su vestuario a los refugiados: «Creo que no soy el único al que se le atragantaron las uvas ante tamaña teatralización del dolor ajeno. Esto sí que es telebasura en estado puro», escribe rotundo junto a una imagen de Cristina Pedroche posando con su look de las Campanadas.

La opinión de Kiko Matamoros ataca con dureza a Cristina

Y parece que muchos están de acuerdo con la opinión de Kiko Matamoros. Una de ellas su compañera de cadena, Isabel Rábago, que sin querer dar muchos detalles, ha escrito rotunda: «Amén!🙌», ha escrito la colaboradora de televisión, a la que no parece haberle gustado la elección de Cristina.

De esta forma, dos caras conocidas de Mediaset se unen a la lista de personas que han criticado con dureza el último estilismo de la de Vallecas. Estos no han entendido el homenaje que ha querido hacer la colaboradora de televisión a los refugiados de Ucrania. No solo se ha colocado una capa hecha con una tienda de campaña de ACNUR, también lleva como top una paloma que simboliza la paz.

Un look que ha dado mucho que hablar… para mal

Josie, su estilista y el creador de este look ha querido defenderse de las críticas. Lo ha hecho en ‘Espejo Público’. «Es una capa increíble, que quedará para la posteridad y que está cargada de humanidad. La alegoría que yo planteé es un deseo universal y personal, la verdad es que es lo queríamos. Queríamos una escultura que simbolizara la paz», ha dicho, dejando claro que ha sido un año de trabajo duro, pero que no puede estar más satisfecho del resultado.

Está feliz, un sentimiento que también tienen Cristina Pedroche y el equipo que ha trabajado para hacerlo posible: «Estamos contentos, súper satisfechos, después de ocho años, cada vez disfruto más las críticas, me he divertido muchísimo», ha empezado diciendo sobre las críticas. «No era fácil de entender, hay mucha gente que no ha entendido nada», ha expuesto.

Josie ha defendido el estilismo de la presentadora

Y no ha dudado en lanzar un dardo al resto de presentadores y presentadoras de otras cadenas para el último día del año: «Queríamos esto, si comparas las Campanadas de otras cadenas, nadie ha tenido mensajes de este tipo. Este año necesitábamos hacer esto, la verdad. No puedo aburrirme ni aburrir en ningún momento y llevo ocho años haciendo esto».

Tenía muy claro desde el principio qué querían hacer y querían que el mensaje llegara a todos de manera clara: «Este era el plan, un plan ambicioso y todos hemos remado para adelante con este plan. El momento de las Campanadas es un momento frenético, hay que comunicar tanto en tan poco tiempo, pero ahí está la labor de un equipo de comunicación increíble. Os hacen llegar este mensaje».