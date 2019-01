Kiko Matamoros amenaza a Julio Iglesias con “hacer daño” si decide demandar a Makoke

El retiro dorado de Kiko Matamoros en Punta Cana ha llegado a su fin. Cuando pensaba que las aguas habían llegado a su cauce y con el nuevo año las trifulcas que tenía en España se habían olvidado, nada más pisar el aeropuerto se ha topado con numerosos reporteros y cámaras preguntándole no solo sobre cómo ha sido su cumpleaños en el paraíso, sino también sobre las polémicas que él y su exmujer, Makoke, mantienen vivos en los platós de televisión. Y es aquí donde entra en juego Julio Iglesias.

Kiko Matamoros regresa con su hija Laura

En la mañana de este jueves, Kiko Matamoros y su hija, Laura Matamoros, han tomado tierra en Madrid, desde el aeropuerto de Barajas. Lo hacía muy serio, intentando esquivar las preguntas de los reporteros y tratando de encontrar un vehículo que les llevase a casa. Pero la espera dio sus frutos, al menos para los reporteros, porque lograron robarle unas jugosas declaraciones. ¡Y gratis!

Julio Iglesias podría demandar a Makoke

Según contó Gema López en la tarde de este miércoles en ‘Sálvame’, Julio Iglesias se replantea si demandar a Makoke por dar a conocer que mantuvieron un breve affaire en sus años de juventud, cuando ejercía de imagen para el artista. Al parecer, la exmujer de Kiko Matamoros no tendría libertad para tratar estas cuestiones, al haber firmado un supuesto contrato de confidencialidad al ser parte del equipo de las giras del artista.

Kiko Matamoros responde a Julio Iglesias

El colaborador de ‘Sálvame’, al enterarse de esta posibilidad, no tuvo reparos en afirmar que “si eso es verdad, me parece una imbecilidad por parte del cantante”.

Matamoros defiende a su exmujer

“No sé qué es lo que tiene que rectificar Makoke, porque no hay nada que haya dicho que pueda ofenderle a él”, continúa detallando Kiko Matamoros, que confirma que lo narrado por su ex es todo cierto y que además ha tratado el tema muy por encima y sin entrar en detalles que podrían ensuciar la imagen pública de Julio Iglesias.

La amenaza de Kiko Matamoros a Julio Iglesias

“A mí Julio Iglesias no me calla, ni aunque fuera el Papa. Que ella puede decir y hacer lo que quiera, pero yo que he sostenido que han tenido una relación, no voy a rectificar nada. Voy a ser prudente, porque si me da la gana hablar y a lo mejor sí puedo hacer daño”, amenaza Kiko Matamoros, que prefiere guardar silencio, pero deja entrever que tiene información que no sentaría nada bien al cantante.

¿Qué le pide Kiko Matamoros al 2019?

Tampoco demasiado. Se conforma con tener “salud y felicidad”, algo que todos ansían en su vida, más allá de los deseos materiales que uno pueda tener en un momento dado.

Se muda a una nueva casa

Kiko Matamoros va a cambiar de aires y dejará de vivir en el hotel en el que ha permanecido desde que su matrimonio con Makoke fracasó. Ahora vivirá en una casa en el centro de Madrid, concretamente cercana a la estatua de Colón, donde podrá cumplir su deseo de “vivir solo en el centro”.

