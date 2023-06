Hace unos días, Sofía Suescun copó numerosos titulares a raíz de lo que parecía ser un fatal desliz en las redes sociales. La influencer compartió un post en sus redes sociales. En las imágenes aparecía en ropa interior dentro de un baño. Hasta ahí, todo normal... de no ser porque en su vídeo se 'coló' un hombre semidesnudo -ataviado únicamente con una toalla- que no era su novio, Kiko Jiménez. Ahora, el andaluz se ha pronunciado por primera vez sobre este incidente, que ha hecho incendiar las redes sociales.

A través de su perfil de Instagram, el que fuera pareja de Gloria Camila se pronunciaba sobre esto y pedía calma ante la gran avalancha de comentarios que recibía. "Yo también he visto los vídeos y, a veces, nada es lo que parece. Sigo confiando en Sofía", escribía muy seguro. Por sus palabras es posible que este tema ya lo haya tratado con su pareja y que acepte las explicaciones que puede haber recibido.

El vídeo de Sofía Suescún que ha llevado a Kiko Jiménez a pronunciarse

La persona que señalan que aparece en el vídeo de Sofía Suescun seguidores y medios no es un rostro desconocido. Se trata de Noel Bayarri, actual futbolista de la Kings League, dentro del equipo Porcinos F.C. El canario se dio a conocer buscando el amor. Fue uno de los tronistas, pretendientes y colaboradores del extinto 'Mujeres y hombres y viceversa'.

De momento, ha preferido no pronunciarse al respecto. De hecho obvia toda referencia al respecto a pesar de su gran actividad en las redes sociales. En sus historias solo hay fotografías y vídeos junto a sus compañeros de torneo. Una posición que también ha tomado Sofía Suescun, que eliminó el vídeo de sus perfiles y no hay ninguna otra respuesta al respecto. Habrá, por la tanto, que esperar para conocer la verdad tras esta publicación y lo que esta pueda generar. Kiko Jiménez ahora afronta un nuevo capítulo en su vida tras decir adiós a 'Sálvame', el programa de Telecinco en el que colaboraba y que ya no está en la parrilla de Mediaset. El pasado 23 de junio fue uno de los ausentes a ese programa especial que celebraron en las instalaciones del grupo de Fuencarral.