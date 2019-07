Kiko Jiménez estalla contra Gloria Camila y le advierte

2 Asegura que no se ha aprovechado de nada

Kiko estaba muy enfadado y ha estallado en contra de Gloria Camila y su entorno: «No tengo que dar explicaciones a nadie. Yo hago con mi vida lo que quiero y punto. Estoy enfadado de que todo el rato tiren la piedra y escondan la mano. Yo soy un señor y me he comportado. Mientras he estado con ella «Kiko es majísimo, Kiko es encantador». ¿Yo me he sentado? ¿Yo me he aprovechado de algo? He estado ayudando a esa familia en todo lo posible.