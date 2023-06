"Feliz no, lo siguiente", con estas palabras Kiko Hernández dejaba claro que está viviendo uno de las mejores momentos de su vida. A pesar del fin de una etapa en televisión después de 14 años al pie del cañón en 'Sálvame', el colaborador está en un gran momento en lo que respecta a lo personal. Él mismo compartía su viaje a Melilla para reencontrarse con su pareja, Fran Antón. No ha volado solo, estaba acompañado por sus hijas.

Este viaje a Melilla se produce tan solo unos días antes de que 'Sálvame' eche el cierre definitivo el próximo viernes, 23 de junio. Él ya avisó que había pedido un "permiso" al programa. "Un descanso, pero en el final voy a estar". Hace tan solo unos días, el colaborado confirmó su relación con el actor. "Me dicen mucho los compañeros que me ha cambiado el carácter, pero ha sido gracias a ti, Fran. Te quiero", afirmaba entre lágrimas. No dudaba en reconocer que había encontrado al amor de su vida, también que el intérprete es el mejor padre para sus hijas. "Es la persona que más quiero en esta vida y esa persona se llama Fran Antón". La pareja tiene planes de boda, reunirán a sus familiares el próximo mes de septiembre para darse el "sí, quiero" en Melilla, ciudad natal de Fran Antón.

Kiko Hernández: el adiós a una etapa

Durante 14 años ha sido uno de los colaboradores más herméticos de 'Sálvame', siempre protegiendo al máximo su vida privada. En las últimas emisiones del espacio, que fue buque insignia de la cadena, ha querido sincerarse con la audiencia y confirmar que está enamorado después de meses de especulaciones al respecto. "Hay cosas de mi vida que comparto y otras que no. Lo decido yo porque es mi vida. Con mi vida hago lo que me da la gana", afirmaba.

Kiko Hernández, de 46 años, cierra una destacada etapa en televisión. Desde el 2009 llevaba trabajando en el espacio de 'La fábrica de la tele' y era uno de sus colaboradores más controvertidos. En los últimos años, además, se ha subido a los escenarios como actor representando distintas obras de teatro. En cuanto a lo personal, es un orgulloso padre de dos niñas, Abril y Jimena, nacidas por gestación subrogada en 2017.