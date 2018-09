9 La respuesta de Chelo

La colaboradora creyendo que estaba al margen de las cámaras y los micrófonos no ha dudado en responder con sinceridad y naturalidad al colaborador: “Te prometo que yo no lo he dicho, para nada. Ni me lo ha preguntado, ni se lo he dicho”. Además Chelo ha querido añadir que el hotel donde se alojaba Dulce era algo que todos conocían: “Hay más gente que sabe que está ahí. Ella siempre va a ese hotel, pero yo no se lo he dicho”.