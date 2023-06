Por fin ha hablado. Este martes, Kiko Hernández se ha pronunciado por fin de su enlace con Fran Antón, anunciado a bombo y platillo en 'Sálvame' el jueves pasado. Su 'sí, quiero', rodeado de misterio, ha sido una auténtica bomba para el universo del programa de Telecinco. Tal ha sido el secretismo que hasta se ha puesto en tela de juicio si realmente ha dado el paso de convertirse en un hombre casado. Y él se ha expresado como ha querido sobre la pregunta del millón...

"Con mi vida hago lo que me da la gana"

"Casarse es un motivo de alegría y yo siempre estoy contento", ha arrancado diciendo nada más entrar en los estudios de Mediaset. Allí se ha encontrado con sus compañeras Adela González y María Patiño. "Hoy estoy un poco raro", continuaba. Patiño insistía en sus preguntas: "De haberte casado se lo habrías comunicado a ellos (los colaboradores)". Y el aludido le espetaba un confuso: "Puede que sí, puede que no". Daba la impresión de que quería jugar al despiste... o simplemente mostrarse reacio a confesar nada sobre su vida sentimental. "Hay cosas de mi vida que comparto y otras que no. Lo decido yo porque es mi vida. Con mi vida hago lo que me da la gana", ha aclarado. Lo cierto es que Kiko Hernández no ha contestado las llamadas ni los mensajes de sus compañeros en los últimos días, por lo que lo que ha sucedido en su vida privada sigue siendo un misterio. "De haberme casado tendría que haber llevado mi DNI", añadía.

Una vez que se ha sentado en el plató ha charlado con sus compañeros. María Patiño le ha echado en cara que no haya compartido con la audiencia ni con sus compañeros una noticia tan importante como la de su boda. "Roza el ridículo no compartir algo como que estás y enamorado y que te has casado", ha dicho la gallega. "Nadie me va a marcar si digo una cosa u otra. Durante 14 años he seguido una línea con mi vida y con mi vida hago lo que me da la gana. Nadie me va a marcar lo que diga", ha espetado, rotundo.

"Recuerdo dos días de mucha felicidad. Uno cuando nacieron mis hijas y otro ha sido este fin de semana", dice Kiko Hernández

"Yo no he dicho absolutamente nada. Nadie puede decir que yo me he casado. No puedo hacer un engaño cuando yo no me he pronunciado sobre ese tema. Y no es para promocionar ninguna obra de teatro... Me parecería utilizar muy sucio una noticia como esa", ha zanjado. "Han dicho que salí de un restaurante con una mujer. Se ha dicho que yo había pactado engañar a una mujer que trabajaba aquí. Se ha dicho que yo había traicionado a esa señora".

"Os estáis equivocando... Yo no tengo que levantar el teléfono. Es como si te acusan de un delito y levantas el teléfono para decir que no", insistía Kiko Hernández. Belén Esteban ha intervenido, con la voz rota, para recriminarle su actitud: "Me ha dolido que hayas entrado en plató y no me hayas mirado a la cara... Yo dudaba si te has casado, pero ahora tengo claro que te has casado. ¿Me puedes decir la fiesta en la sala Las Vegas de qué fue?". La de Paracuellos se ha dirigido a él muy emocionada: "Hemos estado 14 años codo con codo y hemos sufrido mucho por este programa. Creo que no te has portado bien. Podrías haber llamado al director del programa para decir: 'Dejad esto, que no es verdad'. Hemos estado días y se nos ha juzgado".

"Si fuera mentira tendría que decirlo. Y si fuera verdad, tendía que decirlo. Mi obligación es decirlo a la cara", proseguía Kiko. "No te he mirado a los ojos, pero en estos 14 años has formado parte de mi vida y lo seguirás estando, Belén". El colaborador no ha ocultado que sintió "sorpresa" y "cabreo" por la reacción de Marta López. "No me tienes que defender y no tienes que decir absolutamente nada de mi relación con Alberto, director de este programa", le ha espetado.

Finalmente, el colaborador se abría y se mostraba más sincero: "Recuerdo dos días de mucha felicidad. Uno cuando nacieron mis hijas y otro ha sido este fin de semana. Me quedo con toda la gente que ha estado en la fiesta, y con toda la gente que ha estado en mi casa... Es comparable en cuanto a felicidad". De este modo ha confirmado que ha habido fiesta de celebración. Sobre los motivos por los que no ha dicho nada a sus compañeros, ha puntualizado que tiene sus motivos para haber permanecido en silencio: "No era el día en que tenían que estar ni lo tenían que saber. Con una explicación sencilla fuera de cámaras lo van a saber". Por último, decía: "Estoy en el mejor momento de mi vida y nada me puede perturbar, digan lo que digan".