Kiko Hernández es una de las caras más habituales del plató de ‘Sálvame’, lo que ha hecho que pueda llegar a presentar en alguna ocasión incluso el programa. Ahora también se deja ver también en otros platós de Mediaset. Eso es lo que ha hecho este pasado martes, cuando se ha metido de sorpresa entre las bambalinas de ‘Ya es mediodía’, donde trabaja precisamente su amiga, Marta López.

Justo cuando Sonsoles Ónega iba a hablar sobre la visita de Julia Janeiro al veterinario junto a su gatito, entraba en el plató de su programa el colaborador de televisión. No se ha podido cumplir con la escaleta prevista. Las cámaras del Fresh sorprendían a Kiko Hernández metiendo la mano en un bolso que no era suyo.

Se trataba del de su amiga Marta López, que desde el primer momento ha tenido claro que Kiko venía a llevarse algo y no se ha equivocado: «Viene a robar». Marta López ha tenido claro que Kiko venía «a robar», pero no se imaginaba que iba a lanzarse a abrirle el bolso tan alegremente. La colaboradora se ha acercado a Hernández en un intento de evitar males mayores, pero no ha conseguido frenarle. El colaborador de ‘Sálvame’ ha salido del plató que comparten ‘Ya es mediodía’ y ‘El programa de Ana Rosa’ con un billete de 50€ en la mano que no era suyo.

Kiko Hernández entra en el plató de ‘Ya es mediodía’ para robar