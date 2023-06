Kiko Hernández confirma que se casa con Fran Antón en septiembre: “Es el amor de mi vida”

¡Kiko Hernández desvela la GRAN noticia de su vida! Después de unos días de informaciones sobre una supuesta boda con Fran Antón y sobre su vida sentimental es el colaborador el que descubre la verdad en el plató de 'Sálvame'. Hablaba en la tarde del martes 13 de junio primero con sus directores y, justo después, con los espectadores. Tenía este gesto después de 14 años en antena trabajando con La Fábrica de la Tele. "Hace tiempo encontré lo que es el amor de verdad, he encontrado al hombre de mi vida, he encontrado al mejor padre que me puede ayudar en este camino con mis hijas y a la persona que más quiero en esta vida y esa persona se llama Fran Antón", sorprendía a todos con su siguiente paso: ¡su boda!.

Esta confesión de amor llegaba de la mano de la confirmación de cuándo celebrará su boda junto a sus compañeros. "En septiembre nos casamos en Melilla, he pedido permiso, un descanso, pero en el final voy a estar. Me dicen mucho los compañeros que me ha cambiado el carácter, pero ha sido gracias a ti, Fran. Te quiero", le declaraba ante las lágrimas de sus compañeros y presentadores. Se subió al pulpillo para gritar alto y claro que se encuentra en el momento más feliz de su vida, pese a que el programa termine en 10 días: "Nunca jamás pensaría que esta noticia la iba a dar en este programa y estoy tan feliz".

Kiko Hernández y Fran Antón darán un paso más allá en su relación en Melilla

Melilla es una ciudad muy importante para Kiko Hernández y Fran Antón. Se ha convertido en los últimos meses en refugio del colaborador y a partir de unos meses lo será aún más con un nuevo significado. Le promete a sus compañeras, especialmente a Belén Esteban y Marta López, con las que ha tenido un desencuentro en esta tarde, la del martes 13 de junio, que "os voy a enseñar Melilla de arriba a abajo".

Ambas estaban muy emocionadas por la noticia, al igual que María Patiño, que no podía evitar llorar y bromear con que ahora Fran Antón debe ser uno "de los protegidos del programa porque ya es uno de los nuestros". Sin aclarar qué fue la fiesta que se celebró en la Sala Las Vegas de Madrid rodeados de familiares, era la de Paracuellos del Jarama la que daba la clave de lo que podría haber sido: "Lo del otro día tiene todo el sentido, fue una fiesta para que se conocieran las familias de Madrid y Melilla", reflexiona.

La declaración de amor pública de Kiko Hernández: "Gracias porque no es fácil estar con una persona como yo"

El plató de 'Sálvame' Kiko Hernández abre su corazón y desvela quién lo ocupa. Él mismo reconoce que no es algo sobre lo que se haya pronunciado pero que ahora las circunstancias son diferentes. "Haciendo un parón a no hablar nada de mi vida, creo que después de estos años me tendría que subir a contar a mis compañeros, al público y a toda la gente que ha seguido nuestra vida esto", empezó la que sería una de las bombas del programa. Le agradecía frente a las cámaras a su pareja todo lo que ha supuesto para él y ha revolucionado su día a día. "Gracias porque no es fácil estar con una persona como yo. Se acaba una etapa aquí en el programa y gracias a estar feliz y a estar con él, he podido sobrellevar mejor que este programa termine", confesaba.