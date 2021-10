Esta tarde ha tenido lugar la misa funeral por Begoña Sierra, fundadora del bingo Las Vegas. Han acudido muchos rostros conocidos pero con la ausencia de Kiko Hernández

Fue el pasado 4 de octubre cuando conocimos la triste noticia del fallecimiento de Begoña Sierra, fundadora del Bingo Las Vengas. Kiko Hernández mantenía una excelente relación con la pionera de la pionera de la sala de juegos, por lo que volvió a revivir sus peores temores: la muerte de una íntima amiga. De hecho, a partir de ese momento su vida dio un giro de 180 grados y el colaborador de televisión ha «desaparecido». Esta tarde del lunes ha tenido lugar una misa funeral en homenaje a la fallecida a la que han acudido muchos rostros conocidos, ya que era habitual verlos en el Bingo Las Vegas. Han acudido Bigote Arrocet, Terelu Campos, Sofía Suescun, entre otros. Sin embargo, ha llamado especialmente la atención la ausencia de Kiko Hernández, uno de sus mejores amigos.

Kiko Hernández, el gran ausente en la misa funeral por Begoña Sierra

Todos los rostros que han acudido a esta misa funeral han tenido bonitas palabras para la fallecida, a quien han recordado con especial emoción. Sin embargo, tal y como hemos dicho anteriormente, quien no ha acudido a esta ceremonia religiosa ha sido Kiko Hernández. La muerte de Begoña Sierra supuso un punto de inflexión para el colaborador de televisión, quien pidió a sus jefes de ‘Sálvame’ que le permitieran dejar de manera momentáneamente su marcha del programa. Por si fuera poco, además de dejar su puesto de trabajo para recuperarse, también cerró su perfil social.

Kiko Hernández no está pasando por su mejor momento y por ello ha preferido no acudir a la misa funeral. No quiere revivir todos los instantes que ha vivido durante los últimos meses. Y es que la muerte de Begoña Sierra no es la única que ha vivido, también la de su compañera y amiga, Mila Ximénez, con quien también estaba muy unido. Ahora, el colaborador de televisión sigue inmerso en su encierro y no ha acudido a la misa funeral de Begoña.

El colaborador de televisión compartió su dolor a través de las redes

Hay que recordar que son muchas quedadas y fiestas que han hecho los colaboradores del programa de Telecinco en la sala de juegos que fundó la fallecida. Begoña era conocida por casi todos ellos, pero mantenía una relación especial con Kiko Hernández. Eran muy amigos. De hecho, hasta el propio colaborador confesó que Begoña Sierra le acompañó durante el nacimiento de sus dos hijas, Jimena y Abril. Por este motivo, ha querido recordarla públicamente después de conocer la triste noticia.

Kiko Hernández ha compartido una publicación a través de sus redes sociales donde ha llorado la muerte de su gran amiga. «Hasta siempre amiga…cuídate mucho y buen viaje«, ha comenzado diciendo antes de recordar que de ella aprendió que hay días «que no significan nada» y momentos «que lo significan todo». Como hemos dicho anteriormente, Kiko y Begoña mantenían tan buena relación que incluso ella le acompañó durante el nacimiento de sus hijas. Sin lugar a dudas, un momento muy especial para él que quiso compartirlo con su gran amiga.