Kiko Hernández la lía en Miami: arremete contra Shakira

Los ocho colaboradores más míticos de 'Sálvame' ya se encuentran en América para rodar su reality en Netflix. A lo largo de estos días, los hemos podido ver en '¡Siéntese quien pueda!', el programa de Univisión, en su salsa hablando de algunos de los temas de actualidad del país. Este viernes, 21 de julio, Kiko Hernández se estrenaba en el espacio y confirmaba que estaba como pez en el agua. El colaborador de televisión no dudaba en mostrarle a los espectadores de Miami de qué pasta está hecha y hablaba alto y claro sobre las últimas novedades de Shakira.

'¡Siéntese quien pueda!' recibía este viernes la visita de Kiko Hernández, Chelo García-Cortés y María Patiño. Los colaboradores hablaban sin ningún tipo de filtros sobre la gala de los Premios Juventud, celebrados en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Era allí donde reaparecía Shakira, junto a sus hijos, tras la nueva acusación de fraude por parte de Hacienda. La cantante estaba en boca de todos puesto que protagonizaba un enternecedor momento junto a sus pequeños, quienes se mostraban muy orgullosos de ella tras recoger sus ocho galardones. A este respecto, el futuro marido de Fran Antón no se callaba y no dudaba en criticar los últimos movimientos de la de Barranquilla.

"Me da igual que tengas cien mil fans, cuatrocientos mil fans, dos millones de fans... eso que estás haciendo no se puede hacer porque no das ejemplo a tus hijos, no das ejemplo a la sociedad", aseguraba Kiko Hernández sobre la decisión de llevar a sus hijos a los premios y exponerlos ante el gran público. Por su parte, Chelo García-Cortés le contradecía y sacaba la cara por la cantante. "¿Es más incorrecto lo que hace Shakira sacando a sus hijos donde le da la gana que lo que hace Piqué llevando a sus hijos a las fiestas del Barça?", se preguntaba la periodista.

Las redes valoran las primeras pinceladas de la llegada de los colaboradores a Miami

La llegada de los colaboradores a Miami ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Los espectadores del extinto 'Sálvame' ha querido opinar sobre algunos de los fragmentos de las apariciones de los colaboradores en el mencionado programa y han asegurado que no pueden esperar a que se estrene el reality de Netflix. "Shakira encendiendo la tele en su casa de Miami y encontrándose a los mismos de los que huía en España", "Por favor que acaban de llegar a Miami y están repartiendo como en una 'Sálvame' cualquiera, se han hecho con el show", "Que están literal haciendo 'Sálvame' en Miami falta Lydia llorando", "Los del programa flipando con ellos y eso que acaban de empezar", "Kiko Hernández buscando que le odien al otro lado del charco", "Lo que se echa de menos ver estos momentos por las tardes ya", son solo algunos comentarios que se pueden leer.