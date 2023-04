Kiko Hernández habla por primera vez tras ganar el juicio contra Toño Sanchís

Kiko Hernández se ha pronunciado por primera vez desde que se conociera su victoria en los juzgados frente a Toño Sanchís. El que fuera representante de una de sus mejores amigas, Belén Esteban, llevó su batalla judicial con el colaborador hasta el final y ahora tiene que pagar 40.000 euros por lo mismo. "Volviste a perder el juicio, pero esta vez de forma definitiva, en el Supremo y sin más recorrido", le decía el colaborador desde 'Sálvame'. Como hizo su compañera en su momento, le reiteraba qué es lo que tendría que hacer ahora: "Toño, ¡págame! Voy a ir con un cartel que lo diga". De no producirse el cumplimiento de este pago, ya tiene pensados los siguientes pasos en vía judicial que tomar.

En SEMANA nos pusimos en contacto con Toño Sanchís pero este, aunque se mostró agradecido por la llamada, no quiere pronunciarse al respecto. La disputa entre ambos se remonta años atrás. El también cantante interpuso la demanda al colaborador de Telecinco se posicionó con Belén Esteban cuando se le señaló. La demanda se produjo, tal como han desvelado, por no haber llegado a un acuerdo antes. "Me llegó un burofax en el que pedía 270.000 euros a pagar en diez días o me ponían una demanda", relataba de ese momento. Gema López, también presente en el plató de la Fábrica de la Tele, corroboraba este "modus operandi" pues ella también recibió una carta similar cuando este pensaba en tomar acciones legales contra ella.

"Me llegó el mismo burofax y hubo un acto de conciliación previo. Nunca me puso la demanda finalmente y pasaron 5 años", contó. Kiko Hernández revelaba de esta sentencia que le han reprochado al representante que "pida que se protegiera su intimidada cuando él no lo ha hecho con su representada". Finalmente esto no se produjo y ahora son las costas judiciales las que tiene que afrontar. Ha consultado ya con sus abogados qué podría suceder si no paga y "me dijeron que entonces tendrá que pagar con pena de cárcel". Belén Esteban reconocía entonces que con ella también tiene una suma pendiente, 376.000 euros, de la que hacerse cargo, como expusimos en exclusiva en SEMANA.

"Resulta ciertamente difícil seguir el hilo argumental del recurso formulado"

En marzo de 2022 la Audiencia Provincial de Madrid desestimaba el anterior recurso que Toño Sanchís interponía en el proceso con Kiko Hernández. En ese momento le resaltaron que "resulta ciertamente difícil seguir el hilo argumental del recurso formulado contra la sentencia de instancia al mezclarse continuamente opiniones subjetivas, preguntas retóricas, transcripciones literales de grabaciones...". Belén Esteban fue la primera en felicitar públicamente a su compañero el pasado lunes cuando trataban el tema en 'Sálvame' antes de las palabras del martes. "¿Puedo decir una cosa? Quiero dar la enhorabuena a Kiko Hernández por ganar el juicio a Toño Sanchís. ¡Enhorabuena compañero!", le dedicaba.

Era el propio ex concursante de 'Gran Hermano' el que comunicaba en sus redes sociales la resolución final de 2023 contra la que, parece, ya no cabe recursos y sería definitiva. Una situación que podría haber sido diferente ya que "perdió, apeló y ha vuelto a perder", concluían en el programa 'Sálvame Naranja Plus'. Está esperando, en sus propias palabras, que se solucione esto porque se ha definido como insolvente. Se preguntaba cómo ahora estaba en esa situación con todo el éxito que ha saboreado siendo representante de numerosos rostros nacionales de primer nivel televisivo. "Antes vivía muy bien, pero, ¿de qué ha vivido en siete años?", se preguntaba en voz alta.