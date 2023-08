Kiko Hernández y Fran Antón pasean su amor por la Feria de Málaga

Está siendo un verano especial para Kiko Hérnández, el último que viva como soltero, el próximo 16 de septiembre contraerá matrimonio con Fran Antón en Melilla. Así que el colaborador está recargando las pilas después de un año marcado en lo profesional por el fin de 'Sálvame'. La pareja ha elegido Málaga como el destino perfecto para desconectar durante unos días. Tras disfrutar de Marbella junto a sus hijas, la siguiente parada ha sido la Feria de Málaga.

Como tantos malagueños y visitantes, Kiko Hérnández y Fran Antón no han querido perderse la fiesta en el Real. No han faltado los brindis con los amigos, los bailes y muchas fotos que inmortalizaban una noche mágica. Ambos han querido hacer partícipes a sus seguidores de la velada en la que iban vestidos con idéntico look: misma camiseta, pero en distinto color. La pareja cuenta los días para darse el "sí, quiero". El pasado 16 de agosto, a un mes de la boda, el intérprete dedicaba una emotiva carta a su media naranja. "Conocerte fue el destino, hacerme tu amigo fue una decisión, pero no tuve control de enamorarme de

ti. Te amo mi amor", le decía.

La historia de amor de Kiko Hernández

Aunque en el pasado el colaborador siempre destacó por su hermetismo en todo lo referente a lo personal, ahora no duda en gritar su amor a los cuatro vientos. En un primer momento quiso vivir su historia de amor de forma íntima, pero finalmente ha querido compartir con sus seguidores su romance. "Es la historia de amor más bonita que he tenido en mi vida. Nunca he vivido algo como estoy viviendo ahora", dijo durante una sincera entrevista en el 'Deluxe'.

La pareja ya ha reconocido que desea aumentar la familia. "Tenemos dos hijas maravillosas y ahora queremos ampliarla. Mis hijas van a llevar sus apellidos". En pocas semanas, reunirán a sus familiares y amigos para vivir un día inolvidable con motivo de su boda. El actor pidió matrimonio a Kiko Hernández las pasadas Navidades mientras daban un paseo por la playa. La fecha del enlace la pusieron durante un viaje a Nueva York. Se conocieron el año de la pandemia, pero no volvieron a verse hasta tiempo después. Poco a poco fueron forjando las bases de una relación que hoy es más que sólida y que formalizarán en breve.