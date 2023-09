Sale a la luz la verdad sobre la boda de Kiko Hernández y Fran Antón

Este sábado, 16 de septiembre, Kiko Hernández y Fran Antón han reunido a sus familiares y amigos en una romántica boda celebrada en Melilla. Alrededor de 350 invitados han acompañado a los novios en este gran día, entre ellos, rostros conocidos como Kiko Matamoros, Lydia Lozano y Lara Dibildos. Entre los grandes ausentes, María Patiño y Belén Esteban, esta última se encuentra de viaje por Estados Unidos junto a su hija Andrea. Poco después de darse el "sí, quiero" ha salido a la luz la verdad sobre la boda.

Kiko Hernández y Fran Antón ya estaban casados. Se dieron el "sí, quiero" con anterioridad y celebraron su amor en el Bingo Las Vegas de Madrid. Así lo han confirmado en el programa 'Fiesta'. Una boda secreta e íntima que tuvo como escenario un lugar estrechamente ligado al colaborador donde ha vivido importantes momentos de su vida como este. Según han indicado en el espacio, esta sería la tercera celebración. Cabe recordar que su compromiso estuvo unido a un importante revuelo, incluso se barajó la posibilidad de que se tratara de una estrategia de marketing.

El enlace de Kiko Hernández en Melilla

Una vez oficiada la ceremonia en el ayuntamiento de Melilla, los recién casados y sus invitados han puesto rumbo a uno de los mejores hoteles de la ciudad donde ha tenido lugar el convite. Todos los asistentes han coincidido en que el "sí, quiero" ha sido muy emotivo con distintas intervenciones de familiares y amigos. Han sido muchos los que han ofrecido unas palabras que han hecho llorar a los novios. Para Marta López también ha sido una jornada especial debido a su estrecha relación con el ex Gran Hermano. "Todos lo tenían estudiado y me dice 'Marta, sal', y digo 'no me hagas esto'. No tenía nada preparado", afirmaba la colaboradora en 'Fiesta'.

La pareja se ha dado el "sí, quiero" después de dos años de romance. Se conocieron gracias al teatro, su gran pasión. Sus primeras citas fueron discretas e intentaron mantener su relación en un discreto segundo plano. El pasado mes de junio, Kiko Hernández sorprendió confesando su amor de forma pública. "He encontrado al hombre de mi vida, al mejor padre que me puede ayudar en este camino que tengo con mis hijas y a la persona que más quiero en este mundo. Esa persona se llama Fran Antón", dijo en 'Sálvame'.

1 de 5 Kiko Hernández y Fran Antón se han casado en Melilla 2 de 5 Entre los invitados, Kiko Matamoros quien acudía sin su mujer Marta López 3 de 5 Belén Esteban no ha asistido al enlace por encontrarse de viaje por Estados Unidos 4 de 5 El "sí, quiero" llega tras dos años de romance 5 de 5 El matrimonio tiene pensado aumentar la familia próximamente