Kiko Hernández está harto de que Antonio David Flores asegure que son íntimos. Al colaborador de televisión le han llegado informaciones en las que indican que el ex guardia civil va asegurando a sus amigos y familiares, que Kiko y Valldeperas están haciendo un papel en televisión criticándolo, pero que a las espaldas se pasan horas al teléfono. Algo que Kiko Hernández no perdona. Por este motivo, ha estallado contra él, asegurando que desde que se marchara del plató tras su despido fulminante después de la primera emisión del documental de Rocío Carrasco bajo el nombre de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, no ha vuelto a hablar con él.

Kiko Hernández advierte a Antonio David Flores para que deje de mentir sobre él

Este lunes en la tarde en ‘Sálvame’, Kiko Hernández miró a cámara y se dirigió directamente a Antonio David Flores. Le advirtió de que dejara de mentir en aspectos relacionados con su vida y asegura que no quiere volver a saber nada de él. Hay que recordar que desde la emisión de la docu-serie, el colaborador de televisión se ha mostrado muy crítico con Flores y con todo lo acontecido durante estos años atrás. «Te voy a dar un mensaje a ti, deja de decir que yo aquí me pongo una careta y me pongo a decir que no te apoyo«, ha comenzado diciendo dirigiéndose directamente al ex de Rociíto.

«Dices que tú y yo compadreamos y que estamos todo el día al teléfono. Deja de decir eso porque es mentira. No he vuelto a hablar contigo en mi puñetera vida desde que te echaron de este plató. Deja de decir eso a tus familiares. No hay ni una sola llamada ni un solo mensaje. Miento. Hay una llamada de que estaba mirando unos whatsapps y te llamé sin querer», ha continuado diciendo antes de pasar a advertirle claramente con la siguiente declaración: «Antonio David Flores, deja de decir que soy tu compadre porque no he vuelto a hablar contigo en mi puñetera vida desde que te echaron de este plató».

El colaborador de televisión está harto de lo que va contando Antonio David

Kiko Hernández le pide que deje de mentir y de ir comentando con sus seres más allegados este tipo de información: «Dices que te llamo todos los días y que te pido perdón por lo que he dicho aquí. Que lo que he dicho aquí lo digo porque lo siento. Deja de decir eso», explica. Y asegura que «me han llamado 3 amigos íntimos suyos diciéndome que soy un falso, que saben la verdad y que saben que compadreamos, que Valldeperas y yo hacemos un papel de cara a la televisión haciendo ver que estamos indignados con el tema de Rocío Carrasco y luego por detrás llamamos a Antonio David para preguntarle qué tal está. Eso es un fake», sentencia.