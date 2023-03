Kiko Hernández está enamorado: "Fran Antón es una joya, soy muy feliz"

“Desde entonces soy muy feliz, con esto no quiero decir que eso sea cierto, no le voy a poner nombre a nada, ahora mismo digo y lo diré siempre, soy amigo de esta persona y de mucha gente ¿Qué el día de mañana surge algo más? Puede surgir ¿Qué el día de mañana no surge nada? Pues no surge nada”, añadía. Asimismo, recordaba que en 20 años “nunca” ha hablado de su vida privada: “Nunca me he sentado a contar, cuando salgo de aquí, pongo las llaves y es mi vida”.