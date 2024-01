Kiko Hernández arremete contra Efrén, la pareja de su amiga Marta López, con este duro mensaje

Marta López (49 años) es una de las concursantes de la nueva edición de 'GH Dúo' y cuenta con uno de los más fieles y grandes apoyos fuera de la casa, el de su gran amigo Kiko Hernández. Sin embargo, al colaborador de televisión hay algo que no le termina de convencer... su pareja. A 'GH Dúo', como bien indica su nombre, se juega en pareja, así que Marta no podía vivir sola esta aventura, y el programa ha decidido que concurse nada más y nada menos que junto a su ex, Efrén Reyero (41 años). Ambos se reencontraban en la casa de Guadalix este jueves bajo la atenta mirada de los espectadores, que ya hablan de un romance.

Sin embargo, esto parece que se aleja mucho de los deseos de Kiko Hernández, que ni corto ni perezoso ha pedido, ya, la expulsión de Efrén del 'reality': "Pena que no concurse sola. Efrén a la calle ya", escribía en sus redes sociales. Unas palabras que no llegaban solas, Kiko ha sido muy duro con la pareja de su amiga y le ha tachado de "acoplado". Además, en su perfil de 'X' (antes Twitter) también se ha querido desahogar, asegurando que "ahora sabemos por qué se arrimó a Marta", insinuando que su último encuentro no fue más que una búsqueda de ¿volver a los focos?