Kiko Hernández deja en evidencia a sus compañeros de 'Sálvame'

Kiko Hernández ha celebrado este pasado fin de semana su boda con Fran Antón. Un grupo de unas 60 personas entraba por una de las puertas laterales de la Sala Las Vegas de Madrid, donde se celebró el enlace el sábado 10 de junio. No solo salió bien, ya que se produjeron una serie de altercados con la prensa, que estuvo haciendo guardia durante horas en las inmediaciones del sitio. Han sido meses de preparativos, pero el colaborador de televisión ha preferido mantenerlo todo en el más absoluto silencio.

Según ha podido saber SEMANA, "Kiko Hernández tenía claro que si lo contaba era imposible a que mantuviera en secreto", que todo el "universo del programa es un nido de gente muy indiscreta, capaces de filtrar la noticia de su boda en cuanto tuviesen la más mínima información". Por este motivo no ha dicho nada a nadie, dejando incluso fuera de sus planes a su amiga íntima, Marta López, a quien la noticia de la boda la pilló por sorpresa el pasado jueves.

Kiko Hernández no ha querido contar nada a sus compañeros de programa

El hecho de que no haya dicho nada a nadie ha provocado también problemas. Marta López, que era una gran amiga del colaborador de televisión reaccionó en llanto cuando se enteró de la boda de Kiko Hernández. No pudo reprimir las lágrimas al no estar enterada de esta gran noticia y asumir que entre ellos pueda existir un distanciamiento. "Estoy triste de no formar parte de la vida de Kiko en estos momentos. Veo estas imágenes y me pongo contenta de que esté así, si ha decidido que no esté en su vida...", decía ya más tranquila.

Nada más recibir la noticia intentó explicar que lo que más le dolía era no estar junto a él: "En mi vida me imaginé que Kiko se fuera a casar y no fuera a estar en la boda". Aunque ha reconocido que en el último año su amistad se había enfriado, jamás pensó que lo haría de esta manera: "El amor que siento por él y el cariño no ha cambiado y puede ser que estuviéramos distanciados, pero jamás imaginé esto".

Su amiga Marta López, triste por no haberse enterado de esta boda

Por mucho que otros colaboradores intentarán explicarle que ninguno estaba informado del matrimonio, ella comprendía que "si no estoy ahí, ya no le importo, están sus amigos ahí". 'Sálvame' celebrará este viernes un nuevo programa de su emisión "Deluxe" y le preguntó si ella sería capaz de sentarse en el polígrafo. La respuesta de Marta López es tajante: "Por respeto a alguien que ha formado parte de mi vida, que no le gusta, no. No tengo miedo, pero entiendo que las preguntas que me van a hacer son de mi amigo y no soy quién para hacerlo".

Varios de los compañeros más cercanos a Kiko Hernández atendían al teléfono del programa de La Fábrica de la Tele y exponían su punto de vista respecto a la decepción de Marta López. "Si él ha decidido casarse de esta manera lo que tenemos que hacer los amigos es respetarlo", le pedía Belén Esteban. La colaboradora intentó explicar que el no estar era lo que más le dolía y la de Paracuellos del Jarama quiso animarla. "Entiendo que te emociones, me hubiera gustado que me lo hubiera dicho...Mejor que tú que conoces a Kiko, sabemos cómo es él", le lanzaba.