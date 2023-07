Kiko Hernández da un giro de 180 grados a su vida tras anunciar su boda con Fran Antón

El próximo 16 de septiembre, Kiko Hernández y Fran Antón se darán el "sí, quiero" en Melilla. Desde que hiciera público que el actor es el hombre de su vida, el colaborador de 'Sálvame' ha dado un giro de 180 grados a su vida. Ya se ha casando de esconderse y no duda en publicar algunos de los momentos más especiales de su día a día a través de sus seguidores. Quiere hacer partícipe a todos de su historia de amor.

Siempre ha sido un hombre muy reservado, pero ahora Kiko Hernández quiere presumir de la familia que está formando con Fran Antón. El actor le ha robado el corazón y ahora se siente más libre a la hora de compartir fotos con él. Nada más anunciar que se casaba con su novio, el colaborador de televisión publicaba su primer posado junto al hombre de su vida. Desde entonces, no ha parado. Hemos podido ser testigo de sus escapadas a Melilla con sus hijas, así como del romántico viaje en familia que han hecho a París. En medio de todo esto, lo cierto es que la futura estrella de Netflix no oculta su felicidad.

Durante años ha sido cauto con su vida privada, de la que no hablaba jamás en público, salvo contadas ocasiones, como el día que anunció que sus hijas Alba y Jimena (nacidas mediante gestación subrogada) habían llegado al mundo. De todo el staf de 'Sálvame', solo él y su compañera Gema López fueron capaces de mantener su vida privada al margen de los contenidos del programa. Porque si de algo era celoso era de su intimidad. Ahora, en cambio, comparte su felicidad con el mundo entero. Desde aquel momento en el que se subió al pulpillo para proclamar su amor a Fran Antón a los cuatro vientos, Kiko Hernández está explotando su faceta de personalidad pública. No duda en presumir del anuncio que han hecho para Netflix, la audiencia que este ha tenido, o las quedadas que ha hecho con sus excompañeros de programa. Igualmente, se siente libre y no duda en hacer público que ha disfrutado a lo grande en Madrid del Orgullo durante una de las actuaciones de Falete. El colaborador está inmerso en su próxima aventura laboral en las Américas y en los preparativos de su boda, que promete ser una de las grandes del año (con permiso, claro está, de la de Tamara Falcó). Por el momento, se desconoce la lista completa de invitados, pero fue él mismo quien le pidió a sus compañeros del antiguo programa de las tardes de Telecinco que estuvieran con él en su gran día.

La boda representará la historia de amor entre Kiko Hernández y Fran Antón

La boda de Kiko Hernández y Fran Antón será el próximo septiembre en el Ayuntamiento de Melilla. Tras la ceremonia, todos acudirán al hotel Meliá. Será allí donde se haga una macrofiesta. Lo cierto es que el tertuliano y el actor lo tienen todo pensado: "Él está metido en el mundo del teatro y queremos que sea una representación, que sea con una obra de teatro que se alargue hasta las tantas de la mañana, con nuestros amigos". Así lo explicó él mismo en su última aparición en la pequeña pantalla tras el fin de 'Sálvame'.