Kiko Hernández cuenta todos los detalles de su relación con Fran Antón

El pasado 13 de junio Kiko Hernández reaparecía en televisión y hacía uno de los anuncios más importantes de su vida: su boda con el hombre que le ha robado el corazón, Fran Antón. Después de unos días de desconexión en Melilla, el colaborador de televisión se ha sentado en el 'Deluxe' y se ha sincerado por completo sobre su relación e historia de amor con el actor. En concreto, el tertuliano ha explicado que es un hombre nuevo gracias a su pareja y ha dejado claro que ambos quieren ampliar la familia.

Kiko Hernández se siente un hombre más libre después de hacer pública su relación con Fran Antón y su futura boda con él. A corazón abierto, el colaborador de televisión ha explicado que tanto su familia como la de su pareja han sabido desde el principio la existencia de su relación. No quiso hablar antes de él para proteger su intimidad y por pudor, algo que también ocurre con el resto de las personas que están en su vida. Ambos se conocieron cuando coincidieron en una obra de teatro que tuvo un parón por la pandemia. "Es un compañero normal, quedamos en 2020, nos hacemos una sesión de fotos, viene la pandemia y no nos volvimos a ver hasta después de la pandemia", recuerda. Tras esto, regresan al teatro y ambos tuvieron un problema con una tercera persona, algo que les unió aún más. "Nos puteaba a los dos porque no le gustaba que fuéramos tan colegas, que saliéramos con el grupo del teatro. Yo me apoyaba mucho en él, le contaba todo lo que me pasaba, él me contaba todo lo que le pasaba a él y ahí se fue forjando", rememora. Kiko Hernández apunta al final de la obra de teatro que ambos hacían como el inicio de su relación de pareja después de que durante la escena del beso que se daban este duró dos minutos, más de lo normal. "Ahí decidimos que queríamos estar juntos", insiste.

Kiko Hernández fue el que dio el primer paso para consolidar la relación, algo que pilló por sorpresa a Fran Antón: "Él flipó. En ese momento surge la magia y empieza la historia de amor más bonita que he tenido en mi vida. Nunca he vivido algo como estoy viviendo ahora". El colaborador de televisión aclara que los comienzos de la relación fueron lentos porque no quería mantener una relación con alguien de su trabajo. Fue entonces cuando el actor le dejó claro que en algún momento la obra llegaría a su final y la vida debía continuar. Desde entonces, han tenido citas por lugares inusuales como el Museo de Cera de Madrid. Eso sí, cuando comenzaron a publicarse sus primeras juntos, ambos tomaron la decisión de llevar sus citas fuera del país.

Así le pidió matrimonio Fran Antón a Kiko Hernández

Kiko Hernández también ha revelado que fue Fran Antón quien le pidió matrimonio. Eso sí, sucedió después de las múltiples insistencias del colaborador. Tuvo lugar durante las pasadas navidades mientras daban un paseo por la playa de Melilla y sus dos hijas fueron testigo del momento. Dos semanas después, el tertuliano también quiso hincar rodilla y preparó una romántica pedida en su casa, aunque no salió como él esperaba. "Fue un desastre total. Tengo una cúpula de cristal en mi casa y cogí dos copas, champán. Empezó a llover, se cayeron las copas y el champán", recuerda entre risas. Como el plan no salió a la perfección, Hernández esperó para pedírselo en mitad del puente de Brooklyn: "Ahí decidimos la fecha". Ambos se darán el "sí, quiero" el próximo 16 de septiembre en Melilla.

Kiko Hernández siente admiración por el cariño que le tiene Fran Antón a su familia. Ha reconocido que ha tenido muchas ofertas sobre la mesa para hablar de él y siempre las ha rechazado. El colaborador está feliz y hace una clara declaración de intenciones: "Tenemos dos hijas maravillosas y ahora queremos ampliarla. Mis hijas van a llevar sus apellidos".