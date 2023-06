Kiko Hernández comparte la primera foto junto a Fran Antón

Kiko Hernández está dispuesto a disfrutar de su nueva etapa al lado de Fran Antón, con el que se ha comprometido. El colaborador de 'Sálvame' volvió al plató de su programa este martes para dar detalles sobre el gran momento que pasa al lado del artista: "Hace tiempo encontré lo que es el amor de verdad, he encontrado al hombre de mi vida, he encontrado al mejor padre que me puede ayudar en este camino con mis hijas y a la persona que más quiero en esta vida y esa persona se llama Fran Antón", declaraba.

Pues bien, ahora ha dado un paso más y se ha atrevido a compartir la primera foto junto a su prometido. Lo ha hecho en su perfil de Instagram, donde no suele hacer este tipo de publicaciones porque siempre es más dado a mantener lo que ocurre en su vida en un discreto segundo plano. Pero su felicidad es plena y quiere gritar al mundo lo que siente.

"Si volviera a nacer… tú serías @franantonlopez", ha escrito junto a la instantánea en la que podemos ver a la pareja posando en cuclillas mientras se dan la mano. Kiko, además, apoya su brazo derecho en el hombro de su chico. Vestidos totalmente de blanco, sus rostros lo dicen todo. Una gran sonrisa que deja más que claro que están muy felices y enamorados.

El colaborador de televisión comparte su primera foto junto a Fran

Como no podía ser de otra manera, la foto ha provocado numerosas reacciones de personajes conocidos, pero también de anónimos. Su amiga Marta López, que no pudo reprimir sus lágrimas cuando se enteró de esta boda por los medios de comunicación y no por su amigo, le ha deseado lo mejor: "Muero de amor ❤️", ha escrito. Belén Esteban, que también es gran amiga del colaborador, ha escrito dos emoticonos: uno de un 100 y unas manos que forman un corazón en su unión. "Enhorabuena pareja 😍❤️🎉🎊", le ha dedicado Rafa Mora.

Entre los mensajes de anónimos hay también muchas personas que se alegran por ellos: "Has sido muy valiente, vivir sin cadenas te hace libre. Que seáis felices", "He llorado como solo vosotros me habéis hecho llorar y reír", "No ha podido ser más emotivo y lleno de amor las palabras de Kiko hoy en 'Sálvame' para Fran", "Ha sido muy emocionante! Seguramente, aunque sea duro, necesitabais vivir con Mila su enfermedad y final, para abrirte a vivir tu vida sin límites. Te lo ha mandado Mila y hoy ha estado a tu lado en el pulpillo. Menuda recta final nos estáis dando".

Su boda se celebrará en septiembre en Melilla

Compartir esta foto ha llegado después de que Kiko Hernández haya abierto su corazón en el plató de su programa. "En septiembre nos casamos en Melilla, he pedido permiso, un descanso, pero en el final voy a estar. Me dicen mucho los compañeros que me ha cambiado el carácter, pero ha sido gracias a ti, Fran. Te quiero", le declaraba ante las lágrimas de sus compañeros y presentadores. Se subió al pulpillo para gritar alto y claro que se encuentra en el momento más feliz de su vida, pese a que el programa termine en 10 días: "Nunca jamás pensaría que esta noticia la iba a dar en este programa y estoy tan feliz".

Melilla es una ciudad muy importante para Kiko Hernández y Fran Antón. Se ha convertido en los últimos meses en refugio del colaborador y a partir de unos meses lo será aún más con un nuevo significado. Le promete a sus compañeras, especialmente a Belén Esteban y Marta López, con las que ha tenido un desencuentro en esta tarde, la del martes 13 de junio, que "os voy a enseñar Melilla de arriba a abajo".