Distinto comenzó de la mejor manera posible con Kiko Hernández. Empezaron con buen pie e incluso colgaron el cartel de no hay entradas en varias localidades, por la que tanto el colaborador de televisión como el resto de actores estaban muy ilusionados. Comenzaron una gira por diferentes puntos del mapa, pero ahora acaba de ver la luz una noticia que hace saltar las alarmas. Sin previo aviso han cancelado una de las últimas obras, lo que llega a pensar que no han vendido las entradas suficientes. A pesar de que el 28 de mayo pensaban actuar en Villanueva de la Serena (Badajoz), días antes de la actuación el Ayuntamiento del municipio explicó a través de las redes sociales que se cancelaba la obra.

Kiko Hernández y su equipo no han actuado en este municipio, pero no han dado explicaciones de su ausencia. A pesar de que en el comunicado se disculpan, no hay ninguna razón aparente que justifique esta cancelación tan inesperada. Ha sido a través de la cuenta de Facebook donde el organismo ha comunicado a los habitantes que Kiko no iba a actuar ante ellos, una noticia sobre la que el comunicador no se ha hecho eco en sus redes sociales. Aunque en su agenda sí hay otra función prevista como es el caso de la del 4 de junio en Águilas (Murcia), donde actuará en el Auditorio Infanta Doña Elena, desde ese momento ya no hay nada previsto hasta dentro de varios meses. Hasta octubre no habría nada cerrado, lo que hace ver que se tomarán una larga temporada de descanso hasta volver a subirse a un escenario.

Kiko Hernández asegura que ser actor le ha traído muchas alegrías, pero no siempre ha salido como él esperaba. Esta vez la obra de teatro no ha corrido la misma suerte que el resto y no ha cautivado al público, por lo que no existía la posibilidad de que se celebrara. Eso no le ha quitado la ilusión, al igual que tampoco lo hizo que su negocio de aceitunas se truncara. Tal y como pudo saber SEMANA, su aventura empresarial terminó y al no tener el éxito esperado decidió cerrar el negocio. Ahora continúa inmerso en su papel como colaborador en ‘Sálvame’, aunque no es el único proyecto que tiene entre manos, pues en el plano laboral no suele parar quieto.

Sus compañeros hablan muy bien de él desde que se iniciara en el mundo del espectáculo y ya son muchos los que destacan no solo su talento, también el esfuerzo que hace porque todo salga bien. «Tiene muchas ganas. Se está esforzando. Se está dejando la piel y es un tío muy muy muy responsable. La gente no lo conoce de verdad. Es un tío muy trabajador», nos ha comentado a SEMANA el autor de la obra, Juan Luis Arraque