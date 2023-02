Marta López está pasando uno de los peores momentos de su vida tras el fallecimiento de su padre en la noche del 6 al 7 de febrero de 2023. La colaboradora de 'Sálvame', que está pasando por este trance junto a sus seres queridos, ha recibido en directo el cariño de sus compañeros y equipo del programa por la tarde con unas bonitas palabras. Kiko Hernández, amigo de la colaboradora, muy emocionado por la situación, ha sido el encargado de comunicárselo a los espectadores y tener unas buenas palabras para ella y para su padre, Tello: "Le quiero mandar un beso enorme muy fuerte a la familia".

Kiko Hernández ha recordado como Tello era uno de los apoyos más importantes de la colaboradora y cómo no se perdía, siempre que le era posible, las intervenciones de su hija en el programa de la Fábrica de la Tele: "Tello veía 'Sálvame' y te seguiremos viendo donde estés". El "abrazo fuerte" con el que ha terminado el mensaje ha cogido fuerza con las palabras de Jorge Javier Vázquez, portavoz de todo el equipo, y un fuerte aplauso de los colaboradores y público, que seguro agradece.

El cariño para la colaboradora de televisión no ha tardado en inundar su perfil de redes sociales. Allí ha dedicado una publicación a su padre, donde se le puede ver de joven en su época militar, y unas muy sentidas letras: "Estoy tratando de ser fuerte, pero no me gustan las despedidas. Buen viaje papá". A las palabras que le dedican sus compañeros de profesión y programa se han unido otros muchos rostros conocidos como Manu Tenorio, Adara Molinero u Omar Montes, llenándole de bellas palabras de ánimo.

La fuerza de la amistad de Kiko Hernández y Marta López tras más de 20 años

Kiko Hernández ha dado un paso al frente para que Marta López no se sienta sola y eso es fruto de la gran amistad que mantienen desde hace ya más de 20 años. Esta, que parece perdurar frente a viento y marea, encontró un punto de inflexión en 2002, cuando ambos colaboradores tuvieron enfrentamientos frente a todos en el plató de 'Sálvame'. Al actor de teatro le molestó mucho en su momento que su amiga opinara sobre su posible relación con Fran Antón y se mostró muy enfadado y tajante: "Ahora mismo yo creo que no somos amigos, hace tiempo que yo no comparto nada con ella. Ha habido una ruptura".

Estos hechos supusieron que la colaboradora se rompiera y no parara de llorar cuando ambos coincidieron cara a cara después de tanto tiempo. Aunque acercaron posturas, en esos momentos no lo parecía pues a Hernández le sorprendía mucho que "cuando realmente tienes afecto por alguien, no haces esto. La amistad de verdad no se arregla en un plató de televisión". Con el comienzo del año se ha visto cómo han dejado sus rencillas atrás y su relación ha mejorado bastante.