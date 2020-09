Kiko Hernández cree que Efrén Reyero se está aprovechando de Marta López para volver a la primera línea de la televisión. Así se lo ha hecho saber

La relación de Marta López y Efrén Reyero está en el punto de mira. Justo en la semana que desvelamos en exclusiva que su ex, Alfonso Merlos, y Alexia Rivas han roto su relación. Esto no ha hecho más que sacar a relucir algunos secretos del actual novio de la colaboradora de televisión. Y es que Marta ha tenido que escuchar varios relatos que aseguran que su novio tontea con otras chicas cuando ella no está presente, lo que ha hecho que su amigo, Kiko Hernández, le dé una seria advertencia sobre la relación que mantienen. Y es que el propio Kiko cree que Efrén se está aprovechando del tirón mediático que tiene Marta López para conseguir regresar a la primera línea de la televisión.

Kiko Hernández cree que Efrén se está aprovechando de Marta López

El hecho de que este jueves en ‘Sálvame’ contaran con varios testigos que aseguraban que habían visto a Efrén en actitud cariñosa con otra mujer que no es Marta López durante una de sus escapadas a Málaga, ha hecho saltar las alarmas. Son muchos los que opinan que el segundo tronista masculino de ‘Mujeres Hombres y Viceversa’ mantendría una relación sentimental con la colaboradora de televisión para volver a hacer tele. Entre esas personas también se encontraría Kiko Hernández, que le ha hecho una seria advertencia a su amiga y compañera.

Kiko ha querido ser claro con su amiga: «Llevas muy poco tiempo de relación. Yo no me la jugaría a todo porque luego te puedes quedar con la cara más roja que una hoguera», le espetaba. Estas palabras llegaron después de que Marta asegurara que confiaba plenamente en su novio, algo en lo que hizo hincapié en diferentes ocasiones. «Yo me la juego porque confío en él y creo que no me engaña», le rebatía la propia Marta López. «¿Pero cómo puedes decir que te fías de una persona que llevas un mes con ella?», le preguntaba Kiko Hernández.

El colaborador de televisión seguía presionando a Marta: «Si es verdad (refiriéndose a que mantiene otras relaciones) empieza a creerte la teoría de que él quiere volver a la televisión y se está enganchando contigo«, le ha espetado Kiko Hérnandez en directo. Además ha seguido preguntando a su amiga: «Si os conocéis desde hace 13 años, ¿tiene que pasar que él venga al programa para que os enamoréis?». Kiko tiene claro que Efrén podría estar jugando con los sentimientos de Marta para volver a la tele y que ha aprovechado que esta está presente para hacerse un hueco en la pequeña pantalla.