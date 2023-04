Durante las últimas horas hemos sido testigos del buen rollo que hay entre Katerina y Yulen Pereira. Desde su ruptura con Anabel Pantoja, no habíamos visto al esgrimista en compañía de ninguna mujer. Hasta ahora. El deportista profesional no dudó en visitar a la que fuera compañera de su madre, Arelys Ramos, en 'Supervivientes', a su domicilio para degustar un plato cocinado por la rusa. ¿De dónde viene esa buena relación entre ambos? ¿Cómo se conocieron? ¿Hay algo más entre ellos? ¿Le ha revuelto Katerina la ilusión a Yulen Pereira tras su ruptura con Anabel? Es la propia concursante quien cuenta TODA la verdad sobre su encuentro con él y revela qué hay entre ellos.

Las imágenes de la pareja fueron vistas en directo en 'Supervivientes: Conexión Honduras', con una Katerina sonrojada pero algo molesta. "Big Brother", dice refiriéndose a las palabras que se escuchan en el vídeo que publicó ella en sus redes sociales junto a Yulen. "Sino se entiende significa hermano mayor", explica. Tal y como ella misma revela se trató de una comida en su casa a la que define como "increíble". Kiko Matamoros ha querido saber desde cuándo se conocen los dos jóvenes: "Nos hemos conocido volando desde Honduras hacia aquí (refiriéndose a Madrid)". Y explica: "Yo me he llevado bien con su madre. Hemos hablado mucho de su madre. No lo conozco de hace mucho tiempo pero me cae super bien".

Katerina muestra su malestar cuando se insinúa que entre ella y Yulen Pereira hay algo más que una amistad

Muy molesta con las insinuaciones que se estaban haciendo en plató de un posible idilio entre Katerina y Yulen Pereira, la concursante ha estallado tras los comentarios de Marta Peñate: "Me encanta porque yo creo que cualquier chico que salga en una historia de mi Instagram va a ser, como siempre, el siguiente en la lista de novios de Katerina. Siempre".

Tras volver a ver las imágenes entre los dos, Katerina, entre risas, confirmó que el pollo que cocinó para Yulen estaba muy rico. Marta Peñate no daba crédito a las fotografías que seguían desfilando por el pantallón del plató. "¿Y pone una foto tuya sola en su perfil? Me encanta. Quiero más. A ver, yo creo en la amistad entre un hombre y una mujer pero, a mí, mi mente me encantararía desarrollarlo todo todavía más. Que se liara con Yulen y se liara con Manuel. Me encantaría todo eso", dice entre risas y haciendo que Katerina no pudiera evitar sonreír ante tales palabras.

Lo que opina Raquel Bollo sobre este acercamiento

A quien parece que no le ha hecho tanta gracia en el plató ha sido a Raquel Bollo. Durante la estancia de Katerina en 'Supervivientes' pudimos ser testigos del tonteo que había entre ella y Manuel Cortés. Un roneo que desde un principio parece no haberle hecho ni pizca de gracia a la madre del cantante. "A mí esto lo que me hace recordar es que como se echaron encima cuando yo dije que me parecía que estaba tonteando con Artur. Y, mira por donde, hoy ponéis esto y sois vosotros los que pensáis que puede haber un tonteo con lo cual no se puede hablar", ha dicho sin querer entrar en muchos más detalles. ¿Qué pasará cuando Manuel Cortés salga de Honduras y se encuentre con estas imágenes de Katerina? ¿O simplemente el tonteo entre ellos se queda en los Cayos Cochinos?