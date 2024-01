El verdadero motivo por el que Karina vuelve a los escenarios

Vídeo: Europa Press

Karina está viviendo una situación límite a nivel económico. Hace tan solo unos días se daba a conocer la decisión de la cantante de volver a los escenarios después de 42 años con la obra ‘Yo soy Karina’. El proyecto se estrenaba el pasado lunes, 15 de enero, en el Teatro de Bellas Artes de Madrid, y ya apunta maneras para ser la balsa de esperanza perfecta para la intérprete de ‘El baúl de los recuerdos’, que no atraviesa el mejor momento en lo que a términos monetarios se refiere.

Ahora que tiene una nueva iniciativa entre manos, Karina no ha querido dejar pasar la oportunidad de sentarse en el plató de ‘El Hormiguero’ para dar todos los detalles tanto a Pablo Motos como a la audiencia. Tan solo quedan unas horas para que se emita esta esperada entrevista que supone la reaparición televisiva de la cantante, que por última vez se dejaba ver en la pequeña pantalla al participar en ‘GH VIP’. Aunque en cuestión de horas se convirtió en una de las concursantes más queridas por los espectadores, unos días después del inicio del reality de Telecinco la artista dejaba definitivamente la casa de Guadalix.

La complicada situación económica de Karina, al descubierto: "Me han llegado a cortar la luz"

Lo que nadie podía llegar a imaginar es que uno de los problemas que estaba atormentando a Karina era el económico. Pese a llevar varios meses ocultándolo, finalmente la cantante se sinceraba como nunca antes en una entrevista para El Mundo: “Me han llegado a cortar la luz. Y he tenido que estar tres o cuatro días con velas, pero bueno, se ha solucionado”, reconocía.

Sus palabras no quedaban ahí, y la intérprete admitía haber tenido que volver al trabajo para solventar su situación: “Llevo días, años más o menos de jubilada, y he tenido que hacer cosas porque la jubilación es muy cortita”, aseguraba, visiblemente entristecida por las circunstancias que atraviesa, aunque en todo momento intentando quitar hierro al asunto.

Por si fuera poco, Karina se sinceraba también sobre lo complicada que ha sido su andadura dentro de la industria. El camino de la fama no ha sido en absoluto de rosas para la artista, y así lo revelaba ella misma ante las cámaras de Europa Press: “En aquella época era muy difícil decir no, pero había que armarse de valor, sabías perfectamente que si decías no, estabas vetada. Ha sido una andadura de buscar sello discográfico durante 43 años (…) Un productor me dijo: ‘A mí me hubiese gustado tocarte las tetas’, le dije: ‘Mire usted no me interesa para nada’. Me fui de su despacho y me dijo: ‘A mí nadie me da la espalda’, le dije que yo sí. Me fui de su despacho y cerré la puerta con un pequeño portazo”, recordaba con cierto dolor, aunque con la mirada puesta en el futuro.