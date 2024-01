Karina, sobre sus problemas económicos: "Me han cortado la luz y he tenido que estar cuatro días con velas"

Karina (77 años) ha vivido unos meses de lo más intensos después de su participación en 'GH VIP'. Sin embargo, los 'realities' no son para ella y ha tomado la decisión de volver a los escenarios después de 42 años con la obra 'Yo soy Karina', que se estrenó este pasado lunes en el Teatro de Bellas Artes. Pero desde su 'Baúl de los recuerdos' ha tenido que decir muchas veces que no: "En aquella época era muy difícil decir no, pero había que armarse de valor, sabías perfectamente que si decías no, estabas vetada. Ha sido una andadura de buscar sello discográfico durante 43 años", ha reconocido a las cámaras de Europa Press.

Porque Karina ha vivido unas épocas complicadas en su carrera profesional. De hecho, ha atravesado problemas económicos que le han obligado a vivir situaciones difíciles: "Me han llegado a cortar la luz. Y he tenido que estar tres o cuatro días con velas, pero bueno, se ha solucionado", recuerda en una entrevista a El Mundo.

Karina ha pasado apuros económicos que le han llevado a estar sin luz días

La cantante ahora está mejor, pero sí que ha querido denunciar la situación por la que atraviesan las personas jubiladas. Ella ha tenido que seguir pensando en proyectos profesionales: "Llevo días años más o menos de jubilada y he tenido que hacer cosas porque la jubilación es muy cortita", ha reconocido Karina en este mismo medio. Eso le he llevado ahora a volver a los escenarios para reivindicar su legado.

Pero ella está centrado ahora en este nuevo proyecto profesional, que le hace mucha ilusión. Eso sí, no puede evitar echar la vista atrás y recordar los momentos complicados que ha tenido que atravesar para llegar a donde está. Karina ha ido más allá y recuerda precisamente a con las cámaras de Europa Press que ha tenido que vivir cosas desagradables con algún que otro productor musical: "Un productor me dijo a mí 'me hubiese gustado tocarte las tetas', le dije mire usted no me interesa usted para nada, me fui de su despacho y me dijo 'a mí nadie me da la espalda', digo yo sí. Me fui de su despacho y cerré la puerta con un pequeño portazo", ha recordado con dolor.

La cantante ha tenido que decir 'no' en muchas ocasiones

A pesar de todo, Karina prefiere quedarse con lo positivo, mirar hacia adelante y perdonar: "A estas alturas de la vida, perdonar, olvidar en la medida que se pueda, seguir hacia adelante hasta que dios quiera y hasta que las fuerzas nos abandonen".