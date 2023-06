Karelys Rodríguez lanza una pulla a Cayetano Rivera cuando le preguntan por su hija Lucía

Karelys Rodríguez vuelve a Madrid. La abogada tuvo un supuesto romance con Cayetano Rivera mientras este se encontraba casado con Eva González y ocupó titulares al narrar su historia. Los periodistas la esperaban en las calles de Madrid para conocer en primera persona qué opinaba de los últimos acontecimientos de la vida del torero. Así habla sobre el divorcio de la presentadora de 'La Voz' hasta su nueva relación con María Cerqueira. Sin embargo es Lucía Rivera y su libro los que se llevan las palabras más sorprendentes de la influencer. ¡Descubre en el siguiente vídeo lo que opina realmente sobre la modelo, su libro y su actual relación con su padre!

Vídeo: Europa Press

Karelys Rodríguez directa con Lucía Rivera y su libro: "¿Tú te crees que tengo tiempo para leer esas tonterías?"

"¿Tú te crees que tengo tiempo para leer esas tonterías. No es importante para mí, no lo voy a leer", dice tajante a los micrófonos de Europa Press sobre 'Nada es lo que parece'. Lo que Lucía Rivera cuente no es algo que le interesa. Desde su posición, y después de todo lo sucedido entre ellos, no comprende muy bien el acercamiento que está teniendo con su padre Cayetano Rivera: "Cuando nos conviene hay buena relación y cuando no, hay mala. No sé". Es algo igual de sorprendente que la nueva relación del torero tras la separación de Eva González: "A todo el mundo le ha sorprendido porque era la pareja perfecta, imagínate". Siempre que haya de por medio "lealtad y los principios" entiende que la relación con Maria Cerqueira podrá durar.