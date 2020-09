«Cuando estás enamorada y tienes sentimientos te creas ilusiones. Claro que las tenía y me creé expectativas», ha confesado la tinerfeña sobre su relación con el torero.

Por primera vez, Karelys Rodríguez se ha sentado en un plató de televisión para ofrecer una esperada entrevista. La joven, quien ha confirmado haber conocido hace ocho años a Cayetano Rivera, se ha manifestado públicamente sobre su relación con el diestro. Un tema que ha generado un gran interés desde que saliera en portada de la revista SEMANA el pasado mes de diciembre y que la convirtió en personaje del papel couché. «Hay ciertas cosas que tengo derecho a explicarme, tengo derecho a defenderme. Yo de terceras personas no voy a hablar, vengo a hablar de mi vida». Ha reconocido que no lo ha pasado bien durante este tiempo, pero no pudo evitar ser fiel a sus sentimientos: «He estado enamorada si no no hubiera estado en algo que no me iba a aportar nada».

Ha señalado estar nerviosa antes de entrar en el plató, pero se ha mostrado rotunda: «Hay cosas que duelen o te hacen daño, no considero que esto lo esté haciendo por despecho, todos somos libres de hablar cuando queramos, estoy pensando en mí». La última vez que habló con el torero fue el pasado mes de diciembre a raíz de las primeras imágenes de ambos publicadas en SEMANA que fueron tomadas en Londres, fue también la última ocasión en la que estuvieron juntos. Ahora, no tiene ningún tipo de comunicación con él.

Su relación con Cayetano fue de «idas y venidas», según sus propias palabras. Durante estos últimos años, ha visto al marido de Eva González en varias ocasiones, pero no ha querido entrar en detalles: «No te voy a dar detalles. Forma parre de mi vida íntima». Su objetivo sentándose en un plató era «dejar esta historia atrás».

Así se conocieron

Se ha manifestado sin miedo, contando su verdad. Se conocieron por amigos en común cuando él estaba soltero, su conexión fue inmediata: «Nos caímos super bien». Al año y medio comenzaron «una relación especial», pero no ha querido poner etiquetas a lo suyo. «Durante todos estos años, yo misma me he dicho a mí misma: ¿Qué es esto?».

Ella era más joven y se dejó llevar por el momento: «No piensas tanto las consecuencias». Su relación se vio interrumpida cuando el torero regresó con la que hoy es su mujer: «Nosotros estuvimos un tiempo sin hablar cuando él vuelve con su mujer», ha contado.

Ha reiterado haber estado profundamente enamorada: «Yo he estado viéndome con una persona en una circunstancia así porque yo tenía sentimientos». También haberse sentido mal porque sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien: «No sé si él se sentía mal».