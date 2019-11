Hace cosa de dos meses, el periodista radiofónico Justo Molinero cometió una gran metedura de pata al insultar de manera pública a la hija de Isabel Pantoja, quien fuera una de sus mejores amigas en el pasado. «Kiko Rivera da la vida, la sangre, lo que sea por su madre y ella es más dejada. Nos ha salido un poco puta», dijo. Si bien es cierto que se arrepintió prácticamente en el acto, a Chabelita Pantoja esto no le sirvió y decidió denunciarle.

Dulce defiende a Chabelita de los duros ataques de su propia familia

Desde entonces, los abogados de Molinero están trabajando para intentar llegar a un acuerdo con los de Isa P, -como se llama en el mundo musical- y evitar así tener que verse las caras en los juzgados este próximo 22 de diciembre. De momento, el periodista no ha tenido suerte, pero aun así ha vuelto ha vuelto a pedir perdón a Chabelita.

Este martes, Justo Molinero ha sido uno de los invitados al acto de la fundación Esport i Solidaritat Internacional, donde ha reiterado sus disculpas. Tal y como recoge ‘La Vanguardia’ en su edición digital, se encuentra «tranquilo» con respecto a este asunto. «Estoy tranquilo, no pasa nada. No había trasfondo ni mala intención. No debía haberlo dicho ni muchísimo menos pero… Estábamos allí subidos y pasó. Le he pedido disculpas, a ella y a quien haya podido sentirse ofendido y ahí estamos. Pero sobre todo a ella, a quien iba dirigido».

Pero no solo aprovechó para volver a entonar el ‘mea culpa’ a Chabelita, también para abrirle la puerta a su madre, «Isabel Pantoja Tiene las puertas de mi emisora abiertas siempre, porque es una gran artista. Soy Justo en todo», dijo. ¿Responderá la cantante a su invitación?