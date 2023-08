Justin Trudeau y Sophie Grégoire se separan tras 18 años de matrimonio

Después de haber vivido 18 años de matrimonio ininterrumpido, Justin Trudeau y Sophie Grégoire han anunciado su separación. El primer ministro de Canadá y la que fuera su esposa han optado por tomar caminos separados en un comunicado que han hecho público a través de sus respectivas cuentas de Instagram. Unos post en los que han indicado que "han firmado un acuerdo de separación" con el objetivo de asegurar que tomaron "todas las medidas legales y éticas con respecto a su decisión".

El político tomaba la palabra en sus redes sociales para desvelar esta complicada noticia "tras muchas conversaciones profundas y difíciles": "Como siempre, seguimos siendo una familia cercana con un profundo amor y respeto por cada uno y por todo lo que hemos hecho y seguiremos haciendo. Por el bienestar de nuestros hijos, pedimos que respeten nuestra privacidad. Gracias", zanjaba el mensaje escrito en inglés.

Como no podía ser de otra manera, en cuestión de minutos la publicación ha hecho saltar las alarmas en todos los rincones del planeta, y no es para menos. Pese a haber formado uno de los tándem más consolidados a nivel internacional, Justin Trudeau y Sophie Grégoire han preferido poner tierra de por medio y rehacer sus vidas por separado. Sin embargo, si algo está claro es que entre ellos seguirá habiendo un cariño inquebrantable dado los tres hijos que tienen en común: Xavier, Hadrien y Ella-Grace.

Justin Trudeau y Sophie Grégoire: el divorcio más inesperado del momento

Esta separación probablemente haya sido una de las más inesperadas a lo largo y ancho del globo. El primer ministro de Canadá y la que fuera su compañera de vida se habían convertido para muchos en la pareja política que más amor derrochaba de manera pública. Y es que, siempre que tenía oportunidad, el canadiense hacía uso de las plataformas 2.0 para pregonar a los cuatro vientos el amor que sentía hacia Sophie Grégoire.

Una de estas muestras de cariño tenía lugar hace tan solo dos años. Teniendo en cuenta que el aniversario de la boda de ambos es el 29 de mayo, Justin no quiso dejar pasar la oportunidad de declarar su amor a su ahora ex: "Contigo a mi lado, cada día es una aventura", escribía en el pie de una imagen en la que aparecían besándose con las montañas de Lake Louise como fondo. Un bonito testimonio que servía como respuesta a otra imagen en la que Sophie felicitaba a su exmarido a bordo de un velero: "Oh, mi amado Just… 18 años compartiendo los caminos de nuestra vida (¡16 años casados hoy!) ¡Y qué aventura! Nos hemos amando a través de todo y ese amor no conoce límites", aseguraba. Pero lo cierto es que los límites han llegado poco más de 2 años después.