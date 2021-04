Los Franco podrán recuperar lo que había en el interior del Pazo de Meirás, según un auto publicado este martes, una excelente noticia para la familia.

Este martes los Franco han recibido una excelente noticia que, a buen seguro, estarán celebrando. La Justicia ha fallado a su favor, tal y como se ha hecho público, en un auto en el que se descubre que la Audiencia Provincial de la Coruña ha tumbado las medidas cautelares por las que se entregó en depósito de manera provisional todos los bienes del interior del Palacio de Meirás al Estado. No es el único cambio, así lo demuestra que además de tener que devolverlos, tengan que indemnizar a la familia Franco por privarles de su uso y disfrute desde diciembre, fecha en la que pasó a manos de la Administración General del Estado.

Según el citado auto, la Administración no reclamó estos bienes en plazo, tampoco en la demanda inicial. Aunque esta batalla no está ganada de manera definitiva, ya que han dejado la puerta abierta a que la Administración demande de nuevo para tener la titularidad de los muebles que consideren que son Patrimonio Nacional, eso sí, en otro pleito. «Ese argumento no puede ser tenido en consideración en este trámite. Se está ejecutando una sentencia, por lo que solamente se puede entrar en lo que dice la parte dispositiva de la resolución judicial. Esos argumentos podrá utilizarlos, en su caso, como fundamento de una demanda reivindicando el mobiliario”, dicen.

En su momento, solo se demandó un derecho de propiedad sobre una parcela catastral, por lo que esto no se puede extender a «sillas, vajillas, alfombras o cuadros». El tribunal insiste además en que en la sentencia no se atribuye los muebles al Estado, solo que nunca se abordó esta cuestión durante la causa. Lo que sí mantienen es que hay dos estatuas del Mestre Mateo que están catalogadas como Bien de Interés Cultural.