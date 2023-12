Vídeo: Europa Press

Bernardo Pantoja murió el 25 de noviembre del año 2022, un durísimo varapalo para su viuda, ya que no solo tuvo que aprender a vivir sin él. Y es que Junko no solo se quedaba sin su gran amor, sino también en la calle debido a que la casa en la que vivían era propiedad de Isabel Pantoja. Pero, ¿cómo está la situación más de un año después de su partida? Aunque la intención de la tonadillera siempre ha sido venderlo, todavía no ha podido hacerlo, un proceso que retrasa sus planes. Le persiguen las deudas y debe hacerles frente vendiendo casi todas sus propiedades, siendo el piso de Fuengirola el último del que se ha deshecho. La artista lo ha vendido por 275.000 euros, pero este dinero no es suficiente para ponerse al día e iniciar de nuevo el contador a cero. Por esta razón, son muchos los que dan por hecho que Junko pronto tendrá que abandonar su vivienda, una casa sobre la que la bailaora ha sido preguntada en su última reaparición, tal y como te mostramos en el vídeo de este artículo.

Isabel Pantoja quiere vender sus propiedades para hacer frente a su situación económica

La bailaora sigue viviendo en este piso que fue reformado y adaptado para cubrir todas las necesidades de su pareja, un hogar situado en Sevilla y que pronto podría colgar el cartel de 'se vende'. Ella pagaba sus gastos y durante años se convirtió en su hogar, por lo que quiere defender con unas y dientes su situación. Consciente de que ese momento puede llegar muy pronto, Junko ha revelado en más de una ocasión que "lo está pasando muy mal". Sabe perfectamente cuánto y cómo se pueden complicar las cosas, por lo que está en contacto con una abogada, quien le aconseja acerca de cada una de las decisiones que debe tomar. No será tarea fácil, pero cree que puede retrasar su salida.

Ella no quiere abandonar su modesto piso de Sevilla y luchará porque así sea, hecho que revela en las últimas imágenes que existen de ella Aunque delante de las cámaras prefiere no hablar y entrar en demasiados detales, cuando estas se apagan da un paso al frente y cuenta cómo de duro le está resultando esta etapa. Así lo demostró hace solo unas semanas. No está en sus planes abandonar el domicilio que compartió con el padre de Anabel Pantoja y agotará todas las vías que hagan falta para permanecer en él, algo que no quiere esconder y que revela sus intenciones tras la muerte de su marido. "Nos ha dicho que lo está pasando fatal, que está pasando un sufrimiento muy grande y que es cierto que su abogada le ha aconsejado y le ha pedido que no se marche de esta casa. Así que no lo va a tener fácil Isabel Pantoja para que su cuñada abandone la casa", dijo Junko a un equipo de 'TardeAR'.

De este modo confirma que le pondrá las cosas difíciles a Isabel Pantoja. Aunque ella quería deshacerse de esta vivienda para pagar parte de sus deudas, no le será posible todavía. Un camino que, por cierto, se ha retrasado porque la casa estaba a nombre de la constructora en vez de Isabel Pantoja, un trámite que fue ya resuelto y que gestionó la cantante con personas de su confianza. Pensó entonces que todo iba a ser coser y cantar, pero nada más lejos de la realidad. Se desconoce cuándo Isabel podrá entrar de nuevo en su vivienda, una casa que a buen seguro le ayudaría a mejorar su situación económica.

Junko: "Nunca he tenido maldad"

Fue a finales del año 2022 cuando ella emitió un comunicado que no pasó desapercibido para nadie. Junko quería expresarse y no solo alabar la figura de su pareja, sino también reivindicar el respeto que se merecía. Hastiada de sus circunstancias, puso los puntos sobre las íes. "He pasado junto a mi marido Bernardo más de dos décadas. Él siempre ha sido una persona muy especial, no solo para mí, sino para el resto de las personas. Nunca ha tenido maldad, pese a que hay personas que pueden pensar lo contrario. Únicamente pido respeto para mi persona. Tengo derecho legítimo para expresarme con claridad y no tengo por qué mentir sobre nada. Siempre que me enseñaron que la verdad, acompañada de la realidad, solo tiene un camino. Pido a las personas que me están molestando dejen de hacerlo porque nada hará que mi camino de la verdad se redirija", aseguró.