A lo largo del último año, el estado de salud de Bernardo Pantoja ha ido empeorando progresivamente. El padre de Anabel Pantoja, enfermo de diabetes desde hace años, ha sido ingresado en numerosas ocasiones en los últimos meses. Sus idas y venidas al hospital preocupan a todos, en especial a su mujer, Junco. Una mujer discreta que está en la vida del sevillano desde hace dos décadas. En todo este tiempo apenas ha hecho declaraciones en los medios de comunicación. Sin embargo, ahora se ha filtrado lo que piensa de la situación de su pareja. «Está pidiendo ayuda urgentemente porque no puede más», ha asegurado José Antonio León, al que tantas veces hemos visto cubriendo las sucesivas recaídas del hermano de Isabel Pantoja. Según el reportero de ‘Sálvame’, la japonesa se ha quejado entre su círculo íntimo de «la dejadez que está teniendo Anabel».

Por primera vez, las quejas de Junco ante la delicada situación de Bernardo Pantoja han visto la luz. «Anabel, fría. Familia fría», se lamenta Junco. «Es muy discreta, no le gusta dar explicaciones, pero con su entorno se relaja y ha manifestado que está molesta con Anabel», ha destacado el periodista de Telecinco. Sus palabras coinciden con las de

Magdalena Clavero, tía abuela de Anabel Pantoja: «Si ella se está quejando de que necesita ayuda, es que necesita ayuda, porque esa mujer no es de hablar. Sé que él está mal y sé lo que le pasa. Mi sobrino está malo».

Junco, la mujer que acompaña desde hace dos décadas a Bernardo Pantoja, en una delicada situación económica

La hermana de la difunta doña Ana ha visitado el plató de ‘Sálvame’ para solidarizarse con las demandas de Junco. «Es una mujer que ha sido sus pies y sus manos. Ha estado a sus pies de día y de noche. Está cansada», ha dicho. Cree que Anabel debería dejar de vetarla: «Llevo cuatro meses sin verlo, me lo tenían prohibido. No le interesa a Anabel, no sé por qué. No hay motivo». Lo cierto es que lo que le molestaba a Anabel de su tía es que destapara las intimidades de la familia Pantoja en televisión, traicionando a sus seres queridos. «Bernardo está en unas condiciones no favorables y ella no viene a ver a su sobrino desde el pasado mes de febrero», ha puntualizado León ante las cámaras.