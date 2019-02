5 La explicación no convenció a nadie

“No hemos compartido lecho, pero sí viaje y comidas. El viaje lo ha pagado Gil Silgado, pero no hay posibilidad de volver con él. Yo tenía que hablar de unos temas y no quería hablarlos en ningún rincón de España. Aquí se dijo que yo había mentido y cuando vine quise defender lo indefendible. Quiero hacer el menos daño posible a mi hija. Le han condenado a 9 meses de cárcel, 3.000 euros que me tiene que dar y trabajos sociales. Él ha recurrido al Supremo. Hasta que el juez no dicte lo que verdaderamente se decide, eso queda recurrido”, dijo la maniquí en ‘Sálvame’, sin llegar a convencer al resto de tertulianos.