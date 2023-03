Julio José Iglesias ha celebrado su 50 cumpleaños en Madrid este pasado jueves, con retraso, ya que el día de su nacimiento fue el 25 de febrero. A esta cita no ha faltado muchos miembros de su familia y muchos amigos. Entre los invitados estaba su hermana, Tamara Falcó, que después de estar en el plató de 'El Hormiguero' se iba en coche para el lugar de la celebración. El restaurante no dudó en regalarle la cena y la fiesta, por lo que tuvo que atender a los medios de comunicación. Fue en este momento cuando lanzó algunos recados a Íñigo Onieva y Mario Vargas Llosa, ex de su madre, Isabel Preysler.

El cantante siempre se muestra muy educado, pero durante la celebración de su cumpleaños le han preguntado por su cuñado, el futuro marido de su hermana, a la que adora. Y sin cortarse un pelo, Julio José ha dicho: "A quien le tiene que gustar es a ella". Ha llamado mucho la atención esta frase, ya que demuestra que prefiere no entrar en detalles y no desvelar qué piensa realmente de Íñigo Onieva. Aún así, estamos seguros de que el próximo 8 de julio estará junto a ella en el que será el día más importante su vida.

No ha dudado en lanzar un zasca en contra de Íñigo Onieva

Él siempre está al lado de su hermana, pero tiene claro que no puede decirle qué hacer: "A ver, cómo explicarte: yo quiero que mi hermana Tamara sea feliz, lo importante es que ella sea feliz, ¿quién soy yo para decirle a mi hermana lo que tiene que hacer? Yo lo que puedo darle a mi hermana son consejos, le puedo decir 'Tamara piénsatelo', 'Tamara, esto y lo otro', pero la decisión final la va a tomar ella", continúa diciendo. Han mantenido conversaciones, eso sí: "Yo lo que le he dicho es que si ella está feliz, que yo la apoyo a ella en lo que ella quiera, así de fácil. Y a mi madre lo mismo".

Tampoco se cortó cuando le preguntaron por Íñigo los días posteriores a que se conociera que le había sido infiel a su hermana. Julio José está muy unido a Tamara y se mostró muy enfadado por todo lo que le había hecho: "Mi hermana merece otro tipo de hombre, que esté a su altura en cuanto a sentimientos y bondad. Mejor que esto haya pasado antes de la boda", declaró rotundo. Ahora lo único que dice al respecto es que si está con él es porque ella quiere y ya nada más que por eso, está feliz.

Han faltado algunos miembros de su familia

Tamara Falcó se trasladó al cumple tras 'El Hormiguero'

La familia lleva unos meses intensos en lo que se respecta a polémicas. Hay que recordar que el 2022 acabó con la ruptura de su madre y Mario Vargas Llosa. Ahora Julio José ha querido contar cómo está su madre, que siempre se decanta por permanecer en casa, en un discreto segundo plano: "Mi madre está muy bien. No me sorprendió la ruptura con Mario porque las relaciones empiezan y acaban. Cuando dos personas no están bien lo mejor es separarse. No sé si se ha portado bien o mal con mi madre, pero mis padres tienen una relación muy bonita, muy respetuosa y si Julio Iglesias ha salido a defenderla de Vargas Llosa es por algo", ha dicho tajante y rotundo.

¡Dale al play y escucha todas las declaraciones de Julio José!

Vídeo: Europa Press.