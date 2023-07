Julio José revela el último parte de salud de Julio Iglesias

Horas antes de la preboda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, Julio José Iglesias ha visitado el plató de 'Y ahora Sonsoles' para explicar cómo se siente al regresar a España por el enlace de su hermana. Feliz y contento por el gran día de la familia, el hijo de Julio Iglesias también ha querido aclarar cómo se encuentra su padre. En los últimos tiempos ha habido mucho revuelo acerca de su estado de salud y el hijo de Isabel Preysler ha querido dar el último parte.

Julio Iglesias está perfecto, muy contento y feliz con su vida. Así de tajante se ha mostrado Julio José Iglesias al hablar de su padre, del que dice que no para de hacer deporte y de disfrutar de muchos planes. De la misma manera, ha dejado caer que está preparando algo para el 80 cumpleaños del cantante. Sobre este importante día, el hijo de Isabel Preysler asegura que a su progenitor le encanta reunir a los suyos para hacer celebraciones en su casa. También se ha mostrado indignado por las informaciones sobre el interprete de "Gwendoline" que aseguraban que había tenido un empeoramiento de salud. Es por ello que ha recalcado en repetidas ocasiones que el que fuera representante de España en Eurovisión 1970 se encuentra bien, tranquilo y sereno.

El pasado mes de mayo era el propio Julio Iglesias quien hacía uso de sus redes sociales para contar que se encontraba perfectamente. Lo hacía publicando una imagen de lo más inusual en él y dejando claro que no había ninguna razón por la que alarmarse por él. "Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad", arrancaba. "De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre. No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos. Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones. Cómo se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad", expresaba.

Julio Iglesias, desaparecido para tener un "pequeño tiempo de soledad"

El hecho de que Julio Iglesias no apareciera en los medios era, simplemente, "un pequeño tiempo de soledad". Tuvo la oportunidad de poder elegir desaparecer de los focos por una temporada y así lo hizo. En él aprovecha para poner en orden nuevos proyectos que verán la luz y de los que no puede estar más orgulloso.